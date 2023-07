Programmvorschau: Optimismus im Fokus der Sommergespräche

Das Herzstück des Veranstaltungsjahres der Waldviertel Akademie sind seit Jahren die Internationalen Sommergespräche. Dabei gibt es vier Tage lang Vorträge, Diskussionen, ein Poetry Slam und ein Literaturmatinee am Programm.

„Heuer haben wir uns etwas Besonderes überlegt und das Programm umgestaltet. Neben einem Poetry Slam Show mit Elif Duygu und Sarah Anna Fernbach im Igel in Waidhofen gibt es heuer auch eine Literaturmatinee mit Paulus Hochgatterer in der Orangerie im Stift Zwettl. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei den 39. Internationalen Sommergesprächen“, sagt Vorsitzende Thomas Arthaber.

Für die offizielle Eröffnung auf Schloss Weitra am 31. August um 19 Uhr konnte der Molekularbiologe und Mitglied der Science-Busters Martin Moder mit dem Vortrag „Mit kleinen Gehirnen zu großen Erkenntnissen“ gewonnen werden. Zu den Experten und Referenten bei den Podiumsdiskussionen im Weitraer Rathaus zählen Matthias Beck, Gudrun Biffl, Daniela Brodesser, Paulus Hochgatterer, Lisz Hirn, Bettina Ludwig, Hannah Lux, Bernd Marin, Lena Schilling, Wolfgang Schwarzbauer, Christoph Thomann sowie Gerhard Wotawa.

In Kooperation mit dem Wirtschaftsforum Waldviertel findet heuer zum ersten Mal ein „Waldviertler Think Tank“ mit Martin Grassberger und Christof Kastner statt. Unter der Moderation von Josef Wallenberger diskutieren die beiden am 1. September um 18 Uhr im Kulturhaus in Gmünd.

Dabei dreht sich alles um das Thema „Optimismus- was wir aus Krisen lernen können“. Trotz aller Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg, die Inflation und der Klimakrise sowie einer sich immer schneller drehenden Welt ist der Optimismus das Gebot der Stunde ist. Durch diese vielen Krisen, die auch die Zukunft maßgeblich beeinflussen werden, war die Menschheit gezwungen, sich mit Veränderungen auseinanderzusetzen. Manche Entwicklungen und Fortschritte gelangen besonders rasch, etwa im medizinischen Bereich.

Alle Informationen rund um das Programm gibt es auf der Homepage www.waldviertelakademie.at.