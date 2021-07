Alexander Leutgeb veranstaltete nach dem erfolgreichen Pubquiz und dem Platzquiz der Vorjahre erstmals im neu gestalteten Innenhof des Gasthauses zur Goldenen Rose ein „Hofquiz“. Insgesamt 23 Teams in Gruppen mit bis zu sechs Personen rätselten in den drei Runden mit. Der Sieg ging wie in den vorigen Ausgaben erneut an die Gruppe „DarGGGnet Duck“ mit Markus Böhm (25 Punkte), dicht gefolgt von „PM Wissen“ mit Lucia Dorninger (22 Punkte) und „Mia is wurscht“ mit Günter Widhalm (21 Punkte). Für die drei Teams gab es ein kleines Bierfass der Zwettler Privatbrauerei sowie Gutscheine im Wert zwischen 20 und 50 Euro von der Goldenen Rose. Spannend - und teilweise kurios - waren auch wieder die Teamnamen, darunter etwa "Die Spastelruther Katzen".

Eine Anmeldung für die nächste Ausgabe des Hofquiz‘ am 18. August ist noch möglich. Die richtigen Antworten zu den drei Fragen von Beginn sind übrigens: Lügendetektor, elf und Harry Potter.