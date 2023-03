Bodenmarkierungen für Zwettler Begegnungszone mit 20 km/h-Beschränkung

Die Markierungen bestehen jeweils aus drei sandbeige-farbige Balken zwischen einem und zwei Metern Länge. Sie sollen Ende März, beziehungsweise spätestens Anfang April angebracht werden. Gearbeitet wird in der Nacht, um den Verkehr minimal einzuschränken. Dauern sollen die Arbeiten höchstens zwei Nächte.

Gleichberechtigung für alle Verkehrsteilnehmer

Das Grundprinzip von Begegnungszonen ist das rücksichtsvolle Miteinander aller Verkehrsteilnehmer auf einer gemeinsamen niveaugleichen Verkehrsfläche. Begegnungszonen stehen für Räume mit einem besonderen Anspruch an die Aufenthaltsqualität, in denen die Fußgänger und Radfahrer hohe Priorität genießen. In der Begegnungszone sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt und es gilt, eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h einzuhalten. Vor allem diese Geschwindigkeitsbegrenzung würden nicht immer alle Autofahrer beachten, erklärt Stadtrat Prinz: „Mit den neuen Bodenmarkierungen sollen die Autofahrer darauf aufmerksam gemacht werden, ihre Fahrgeschwindigkeit anzupassen“, sagt Stadtrat Prinz.

