Jagd und Astronomisches Zentrum Martinsberg gehen neue Wege

Die vielfältigen Aktivitäten des AZM bewirken, dass eine große Anzahl von Besuchern zu der in der Nähe von Oed in der Gemeinde Martinsberg liegenden Einrichtung kommt. Manche Gäste sind mit den Verhaltensweisen, die in Wald und Flur notwendig sind, nicht vertraut. Aus diesem Grund haben sich die Vertreter des AZM und Jagdleiter Johann Fürst zusammengesetzt und Regeln für eine gute Zusammenarbeit erstellt.

Für die Besucher wurde ein Informationsblatt entwickelt, in dem einige grundsätzliche Regeln vorgestellt werden. Dieses Informationsblatt wurde von Johann Fürst, Obmann Michael Jäger und Obmannstellvertreterin Brigitte Wagner nun bei der Sternwarte präsentiert. Vereinbart wurde auch, dass für die Nachtwanderungen spezielle Routen erstellt werden, welche die Bedürfnisse des Wilds und der Jagdgesellschaft berücksichtigen.

Die Regeln auf dem Informationsblatt lauten:

1. Bleibe auf den Wegen und markierten Routen.

2. Vermeide Wanderungen in der Dämmerung und in der Nacht.

3. Halte die Natur rein und sauber.

4. Hunde bitte an die Leine.