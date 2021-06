Eine Tradition erhält einen neuen Touch: Aus den ehemaligen Internationalen Konzerttagen wird heuer von 3. bis 11. Juli das Festival „Zusammenspiel“.

„Es ist das Resultat der letzten zweieinhalb Jahre Arbeit“, erklärt der künstlerische Leiter Marco Paolacci im Gespräch mit der NÖN. „Ich wollte eine schöne Tradition in die Zukunft holen und auch jüngere Menschen einladen, sich überraschen zu lassen.“ Nicht nur der Name ist neu, auch beim Programm (siehe Infobox) gibt es etwas Außergewöhnliches: Beim Wanderkonzert bewegt sich das Publikum in fünf Gruppen mit maximal je 25 Personen zweieinhalb Stunden lang durch das Stift. „Wir wollen seltene Räume präsentieren, wie das Oratorium (die Loge des Abtes, Anm.), oder das Heilige Grab mit einer original erhaltenen barocken Kulisse“, erklärt Paolacci. In jedem Raum wird eine Gruppe musizieren.

Außerdem steht mit einem Festivalmagazin eine weitere Neuheit in den Startlöchern: „Mir war eine Festivalzeitung wichtig, die allgemeine Infos über das Stift, die Räume und Künstler sowie die Mitarbeiter erzählt“, erklärt Paolacci.

Das Magazin wird gemeinsam mit einem Programmheft für den jeweiligen Tag bei den Terminen verteilt. Geplant war das Festival bereits 2020 – dann kam Corona. „Es ist uns gelungen, das Programm als Ganzes zu erhalten und auf 2021 zu verschieben“, ist Paolacci froh. Als Höhepunkt empfiehlt er den Auftritt von La Folia am 4. Juli: „Das ist eines der weltweit relevantesten Barockorchester, das mit unglaublicher Leidenschaft musiziert.“ Auch das Konzert Abbrassionata inklusive Führung und der Möglichkeit, am Vesper-Gebet der Mönche teilzunehmen, und das Abschlusskonzert mit dem Ensemble Prisma Wien samt der Egedacher Orgel, gespielt von Jeremy Joseph, gelten als Festivaltipps.

Leer gefegte Kirche bot eindrucksvolle Szenerie

Wie hat sich Paolacci als Musiker im Stift Zwettl das „Corona-Jahr 2020“ vertrieben? „Wir Kirchenmusiker haben eigentlich am meisten gespielt. Liturgische Auftritte haben ja stattgefunden“, erklärt er. Im Gedächtnis geblieben ist ihm die Osterwoche, als er alleine mit den Mönchen im Stift war: „Das war ein Erlebnis: Gerade die Osterliturgie ist musikalisch sehr dramatisch. Gepaart mit der leeren Kirche, war das sehr eindrucksvoll.“