Ausgezeichnete Finanzprofis an der HAK Zwettl

„FiRi“ ist eine österreichweite Initiative, die in Niederösterreich von der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich getragen wird. Celina Grötzl, Alexander Huber, Franziska Kolm, Nicole Kurz, Karim Ortner, Julia Pachner, Samuel Prinz-Reiterer, Corinna Rößler, Alexander Roth, Nadine Vollgruber, Jessica Weissensteiner und Kerstin Zach haben den Ausbildungsschwerpunkt „FiRi“ abgeschlossen und nach erfolgreichen Fachgesprächen die Zertifikate erhalten. Niederösterreichweit können Schüler die Zusatzqualifikationen rund um das Bank- und Versicherungswesen an den HAK Zwettl, Wr. Neustadt und St. Pölten sowie am AULB Stockerau erwerben.

Geschäftsbereichsleiter (Oberbank AG) und WKNÖ-Fachvertretungsvorsitzender (Banken und Bankiers) Franz Frosch betonte die Bedeutung der praxisorientierten Ausbildung: „Am Ende dieses dreijährigen Schwerpunkts hat man nicht nur ein Zertifikat über die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in Händen, über den Mehrwert in der Ausbildung hinaus ist damit auch der Grundstein für einen signifikanten Vorteil am Arbeitsmarkt gelegt, da der Lehrgang den Schülerinnen und Schülern direkte Einblicke in Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe bietet.“

HAK-Schüler von der Ausbildung überzeugt

Alexander Huber hat sich im Rahmen seiner Diplomarbeit mit dem Themengebiet Virtual Reality-Banking auseinandergesetzt. „Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung gewinnt Virtual Reality immer mehr an Bedeutung. Es war spannend, mich im Rahmen des Fachgesprächs auch mit der Prüfungskommission als Vertreter der Wirtschaft über dieses Thema auszutauschen“, resümiert Alexander Huber das FiRi-Fachgespräch.Für Nicole Kurz stand die Thematik Onlineshopping mit einer Kryptowährung im Fokus: „Ich habe meine Diplomarbeit zu diesem Thema verfasst, da es mich persönlich sehr interessiert. Der FiRi-Ausbildungsschwerpunkt hat mich zur Entscheidung bewogen, im Herbst ein Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Gesellschafts- und Insolvenzrecht zu starten.“

www.firi.at

Foto: fotozwettl.at