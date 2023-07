Pölla gründet zweite Erneuerbare Energiegemeinschaft

Vor wenigen Wochen erst hat die Marktgemeinde Pölla für die Häuser, die am EVN-Umspannwerk Krumau angebunden sind, eine EEG gegründet. Noch ist die Testphase nicht abgeschlossen, vorerst sind an die EEG erst die gemeindeeigenen PV-Anlagen und Bauten eingebunden. Erst wenn diese Testphase und vor allem die rechnerische Abwicklung abgeschlossen und ein Preis für Energiekonsum und -verbrauch der EEG ermittelt werden konnten, werden Haushalte und Betriebe mit eingebunden (die NÖN berichtete).

Nachfrage ist in der Gemeinde groß

„Wir haben eine Erhebung gemacht und uns entschlossen, für die Pfarrgemeinde Franzen ebenfalls eine eigene EEG zu gründen“, so Bürgermeister Günther Kröpfl. Denn die Orte Franzen, Nondorf, Schmerbach, Wetzlas, Kienbach und Reichhalms liegen am Umspannwerk Ottenstein, daher müsse eine eigene EEG gegründet werden.

Laut einstimmigem Gemeinderatsbeschluss werden die Kosten für die Gründung von 1.500 Euro von der Gemeinde getragen, ebenso 15 Euro pro Zählerpunkt. Obmann dieser zweiten Erneuerbaren Energiegemeinschaft wird – wie auch bei der ersten – der Geschäftsführende Gemeinderat Wolfgang Cwinczek sein. „Es ist jetzt schon so, dass mich die Leute fragen, wann es so weit ist“, berichtet Bürgermeister Günther Kröpfl. Er sieht darin eine riesige Geschichte, möchte aber erst in die Breite gehen, wenn genaue Tarife angeboten werden können. „Das sehen die Leute ein“, sagt er.

Im ersten Halbjahr 2023 habe es in der Marktgemeinde Pölla einen Zuwachs von 300 kw gegeben. Erneuerbare Energie boomt in Pölla.