Zwei Einbrüche in Langschlag

In einem Gewerbebetrieb in Langschlag sind die Einbrecher am 20. Dezember um 1.46 Uhr eingedrungen. Laut Polizei gibt es dazu Videos aus der Überwachungskamera. Die unbekannten Täter brachen ein rückseitiges Kellerfenster auf. Es wurden die Büros durchsucht und Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe entwendet.

Zwischen 19. und 21. Dezember eignete sich ein weiterer Einbruch. Hier öffneten die Täter von außen die Verriegelung der Zugangstore eines Lagerraumes . Es wurden vier Motorsägen mit Benzinantrieb und eine elektrische Motorsäge gestohlen.

Die Schadenshöhe ist nicht bekannt, die Ermittlungen der Polizei laufen.

