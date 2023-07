Schwarzenau plant große Feier im Herbst

Knapp über ein Jahr lang wird am neuen Gemeindezentrum im Markt Schwarzenau gebaut. Diesen Sommer soll es fertiggestellt werden, und in der Gemeinde wird gerade die große Eröffnungsfeier geplant.

„Es wird ein richtig schönes Fest“, freut sich Bürgermeister Karl Elsigan. Denn nicht nur das neue Gemeindezentrum mit Bürgerbüro, Multifunktionssaal, Wohnungen, Gastronomie, Nahversorger, Sitz für Caritas und weiteren Büros wird gefeiert, sondern auch gleichzeitig in einem Zug des Festakts auch die Gemeindezusammenlegung vor 50 Jahren begangen. „Das hätte zwar 2022 gefeiert gehört, das feiern wir jetzt nach“, so Elsigan.

Für die Marktgemeinde wurde mit dem Zusammenschluss der Gemeinden ein neues Fundament gebildet. „Wir wollen an die damaligen Bürgermeister bleibend erinnern, die diese Gemeindezusammenlegung durchgesetzt haben“, so Karl Elsigan. Deshalb wurde im Gemeinderat beschlossen, eine Skulptur in Auftrag zu geben, die im Zuge der Feierlichkeiten enthüllt werden soll.

