Brand bei Waldland im Bezirk Zwettl: Erste Details sind da

Nach dem Großbrand bei der Firma Waldland, die NÖN hat hier berichtet, gibt es am Dienstagvormittag erste Details. Wie Ersterhebungen ergaben, brach das Feuer laut Polizei im Bereich der Trocknungsöfen in der Trocknungshalle aus. Dort werden insgesamt vier mit Hackschnitzel befeuerte Trocknungsöfen betrieben. An diesen Öfen hatte noch am selben Tag eine andere Firma Wartungsarbeiten durchgeführt. Ob der Brand damit in Zusammenhang steht, ist noch Ermittlungsgegenstand.

Vom Brand betroffen waren die Trocknungshalle sowie eine angrenzende Lagerhalle, wo nach ersten Ermittlungen die gesamte Jahresernte verschiedener Sämereien gelagert war.

Mehrere Millionen Euro Schaden

Entdeckt wurde der Brand in einem Luftansaugschacht in der Trocknungshalle. Bei der Brandbekämpfung waren insgesamt 18 Feuerwehren mit 15 Einsatzfahrzeugen und 160 Mann im Einsatz. Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauerten am Dienstag in den Morgenstunden noch an. Die Höhe des Schadens beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Millionen Euro.

Verkehrsunfall während Brand

Kurz nach der Abzweigung Eschabruck kam es rund um den Großbrand am Montagabend zu einem Auffahrunfall. Ein Autoanhänger kippte um, ein Auto wurde schwer beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge waren in den Unfall involviert und wurden leicht beschädigt. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt.