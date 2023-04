Zwettl: 3,3 Millionen Euro für Kanal und Wasser in Waldrandsiedlung

Nachdem die Kanal- und Trinkwasserleitungen in der Waldrandsiedlung schon mehr als 40 Jahre alt sind, starten dort in den nächsten Tagen umfangreiche Baumaßnahmen durch die Stadtgemeinde Zwettl. Stadtrat Erich Stern (ÖVP): „Es ist uns dementsprechend wichtig, die Leitungen zu sanieren. Es ist eine Investition in den Umweltschutz, und es ist uns wichtig, die Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen zu können.“

Die Bauabschnitte werden in den Bereichen Waldrandsiedlung 1 (alt) und Waldrandsiedlung 2 (neu) stattfinden. „Wir werden dort die Trinkwasserleitung samt Anschlussleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen komplett auswechseln“, so Stern. Das ist eine Gesamtlänge von 3,1 Kilometern Trinkwasserleitungen. Zusätzlich wird die Transportleitung der Trinkwasser-Versorgungsleitung vom Übergabeschacht im Stift Zwettl bei der Brücke bis in die Waldrandsiedlung über eine Länge von 0,8 Kilometer erneuert.

Stadtrat Erich Stern sieht in diesem Projekt auch eine wichtige Umweltschutzmaßnahme. Foto: Stadtgemeinde Zwettl

In der unteren Waldrandsiedlung wird der Regenwasserkanal neu errichtet. Stern: „Wir errichten hier ein Trennsystem auf einer Länge von 1,4 Kilometern.“

Die bestehenden Schmutzwasserkanäle sollen ebenfalls erneuert werden – im Gebiet Waldrandsiedlung 1 zur Gänze, in der Waldrandsiedlung 2 teilweise. Die Gesamtlänge des zu erneuerbaren Schmutzwasserkanals betrifft 2,3 Kilometer.

NÖGIG und EVN sind in das Projekt involviert und werden teilweise Gas- und Stromleitungen erneuern und Leerverrohrung fürs Glasfasernetz mitverlegen.

Die Stadtgemeinde Zwettl wird zusätzlich entlang der Siedlungsstraßen die bestehende LED-Ortsbeleuchtung erneuern und auf den neuesten Stand der Technik bringen. Nach Abschluss der Gesamt-Arbeiten voraussichtlich 2024 wird die gesamte Waldrandsiedlung eine Infrastruktur am neuesten Stand aufweisen.

Der Auftrag in Höhe von 3,17 Millionen Euro wurde an Swietelsky vergeben, die Bauaufsicht wird Steinbacher + Steinbacher innehaben (147.675 Euro). Ortsbegehungen mit den Grundstückseigentümern werden durchgeführt.

