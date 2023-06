Zwei Kräne im Einsatz Neun Tonnen schwerer Traktor lag mitten in Mannshalm

Die Feuerwehren Mannshalm und Zwettl-Stadt mussten den umgekippten Traktor samt Anhänger bergen. Die Arbeiten dauerten rund 2,5 Stunden. Foto: FF Zwettl-Stadt

Werbung Nawaro setzt auf Pellets Anzeige Neues Werk eröffnet

E in neun Tonnen schwerer Traktor samt Anhänger kippte am 5. Juni direkt in der Ortschaft Mannshalm um. Mit drei Seilwinden und zwei Kränen unterstützte die Feuerwehr Zwettl-Stadt die örtliche Feuerwehr bei der Bergung des Gefährtes.