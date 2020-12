Laut Polizei fuhr ein 53-jähriger Grafenschläger mit einem Sattelzug einer Firma aus der Gemeinde Großgöttfritz in Richtung Poggschlag. Hinter diesem Sattelzug war ein ebenfalls 53-jähriger Mann aus Gratkorn (Steiermark) mit seinem Sattelzug einer Firma aus der Gemeinde Zeltweg unterwegs. Die beiden Brummer steuerten einen Lagerplatz bei Loitzenreith an.

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam der Sattelzug des Gratkorners trotz der Schneeketten an den Antriebsrädern auf einer Kuppe zum Stillstand. Dem Steirer war es nicht mehr möglich, seinen Sattelzug wieder in Bewegung zu setzen. Daher beabsichtigen die beiden Lkw-Lenker, den hängengebliebenen Sattelzug mit einer Schleppstange an den Lkw des Grafenschlägers anzuhängen und so über die Fahrbahnkuppe zu ziehen.

Der Steirer begab sich daher zwischen die beiden Fahrzeugen. Als der Grafenschläger seinen Brummer zurücksetzte, um die Schleppstange anzubringen, wurde der Fuß des Steirers aus bisher nicht ungeklärten Umständen zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsteam aus Martinsberg ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Von dort wurde der Steirer ins Landesklinikum Horn überstellt. Die beiden Lkw wurden bei dem Verkehrsunfall nicht beschädigt.