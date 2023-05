Mit Florianimesse, Party und Frühschoppen feierte die Feuerwehr Purk

Die FF Purk (Gemeinde Kottes-Purk) unter dem Kommando von Norbert Klaffel veranstaltete am 18. und 19. Mai im Dorfwirtshaus ihr Feuerwehrfest. Die Florianimesse am Feiertag in der Pfarrkirche wurde musikalisch gestaltet vom Damenchor „purklang“ unter der Leitung von Alexandra Vogl. Zum anschließenden Frühschoppen spielte der Musikverein Purk mit sehr treffender Moderation von Andreas Ratschbacher. Kapellmeister Thomas Mader wurde für 25 Jahre musikalische Leitung vom Musikverein gratuliert und eine Urkunde überreicht. Zur Standl-Party am Freitagabend gab es auch ein Discozelt. Für das leibliche Wohl war an beiden Tagen bestens gesorgt.

