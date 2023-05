Crash bei Zwettl: Beim Abbiegen zur B38 von Sonne geblendet

Laut Polizei war eine 22-Jährige aus der Gemeinde Zwettl mit ihrem Auto auf der L71 von Zwettl in Richtung Jagenbach. Sie soll mit etwa 80 km/h unterwegs gewesen sein. . Eine 72-Jährige aus der Gemeinde St. Leonhard am Hornerwald (Bezirk Krems) lenkte zu dieser Zeit ihren Pkw auf der Gegenfahrbahn und wollte links auf die Umfahrungsstraße in Richtung Krems (B 38) auffahren. Laut ihren ihren Angaben dürfte sie wegen der tiefstehenden Sonne das entgegenkommende Auto der 22-Jährigen übersehen haben.

In Folge kam es zum Crash. Die 22-Jährige stieß mit ihrem Pkw frontal gegen die rechte vordere Seite des Autos der 72-Jährigen. Beide Lenkerinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Die Alkomattests der beiden Lenkerinnen verliefen negativ.

An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrzeugbergung wurde von der Feuerwehr Zwettl-Stadt durchgeführt. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr im Unfallbereich wechselweise angehalten.

