Schwäche-Anfall führte zu Crash auf B2 .

Eine 60-jährige Frau aus Waidhofen/Thaya dürfte während der Fahrt von Horn in Richtung Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) einen hitzebedingten Schwächeanfall erlitten haben und krachte dadurch in ein entgegenkommendes Auto. Auch diese Lenkerin wurde bei diesem Unfall verletzt.