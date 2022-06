HARTL HAUS Lehrlingsausflug: Action & Teamgeist standen am Programm

Vollbild

Das HARTL HAUS-Lehrlingsteam verbrachte gemeinsam mit ihren Ausbildern und Abteilungsleitern ein abwechslungsreiches Wochenende beim traditionellen Lehrlingsausflug. Die Gruppe besichtigte das Werk des Holzproduzenten Handlos in Oberösterreich. Mit einer Tour durch den Hochseilgarten, einem gemeinsamen Grillabend und Rafting auf der Salza in der Region Gesäuse standen auch viel Spaß und Action am Programm.



