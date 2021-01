Das zweite Wochenende der Massentests ist im Zwettler Bezirk abgeschlossen. Zu den 21 Positivtests vom Samstag (unter insgesamt 7.248) gesellten sich am Sonntag bei weiteren fast 5.400 Tests noch zwölf Positive hinzu.

Die Beteiligung war laut „Dashboard“ von Notruf NÖ auf fast gleichem Niveau wie bei der vergangenen Testrunde am 12. und 13. Dezember – und liegt damit wieder unter dem NÖ-Schnitt. 536.554 Menschen in Niederösterreich ließen sich diesmal testen, das entspricht 35,43 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Bezirk Zwettl lag die Beteiligung bei 30,10 Prozent. 33 positive Ergebnisse bedeuten eine Positivitätsrate von 0,26 Prozent, deutlich über dem NÖ-Schnitt von 0,13 Prozent.

Wie schon im Dezember kamen in den Gemeinden zahlreiche Freiwillige zum Einsatz, darunter auch die Feuerwehr, das Rote Kreuz, Ärzte, Pflegepersonal sowie Gemeindemitarbeiter und Mandatare. So waren etwa in Ottenschlag 17 Menschen im Einsatz. Auf der gemeinsamen Teststraße mit der Marktgemeinde Kirchschlag wurden insgesamt 520 Tests abgenommen, von denen drei positiv waren.

So sieht es in den anderen Waldviertler Bezirken aus: Horn (11.224 Tests/davon 5 positiv), Waidhofen (6.418/9), Gmünd (9.886/14)