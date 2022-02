Teststraßen-Chaos in Zwettl: Behörden reagieren

Nachdem sich seit Montag die Beschwerdeanrufe wegen der enormen Verkehrsüberlastung in Zwettl und den stundenlangen Wartezeiten vor der Drive in–Teststation nicht nur in der NÖN, sondern auch bei der Bezirkshauptmannschaft mehren, kam es heute zur Krisensitzung in der Bezirkshauptmannschaft mit Straßenmeisterei und Polizei. „Wir leiten mit Tafeln um, aber die Polizei wird weiterhin an gewissen Punkten Ordnungsdienst machen müssen, weil mit Tafeln allein das Verkehrsaufkommen nicht mehr geregelt werden kann“, so Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Margarita Wamser.

Neues Verkehrsleitsystem ab Mittwoch aktiv

Die Bushaltestelle an der Gymnasiumstraße soll aufgehoben werden, weil dort der Autobus nicht mehr durchkommt. „Die Schule ist informiert. Die Schüler werden zukünftig vom Busbahnhof zur und von der Schule nach Hause fahren, weil das auch von der Polizei besser geregelt werden kann,“ Wamser weiter. Ebenso wird es eine Sonderverkehrsregelung für das Landesklinikum Zwettl geben.

Die Vorbereitung für das neue Leitsystem laufen auf Hochtouren. In der Straßenmeisterei werden gerade neue Schilder hergerichtet, ein genauer Plan für das Leitsystem zur Teststation wird angelegt. „Spätestens morgen am Vormittag soll das Umleitsystem installiert sein“, so Wamser, die sich Erleichterung auf den Straßen erwartet.

Zweite behördliche Teststation ist fix

Seit geraumer Zeit ist die Bezirkshauptmannschaft Zwettl wegen der Situation rund um die Teststation besorgt. „Wir haben die Probleme an das Land weitergeleitet. Es wurde mir schon länger in Aussicht gestellt, dass eine behördliche Walk in-Teststation in Edelhof errichtet werden solle. Es wurde uns zugesagt, dass dies so rasch wie möglich umgesetzt wird“, hofft Margarita Wamser. Das würde eine Entlastung der einzigen behördlichen Teststation im Waldviertel bringen. Denn die Zahl der Testungen würde weiter steigen. Heute um 14.26 Uhr gab es aktuell 1.104 Corona-Erkrankte im Bezirk Zwettl.

Das Land NÖ wies auf die neu errichteten Teststationen in NÖ hin. Anton Feilinger, Pressebeauftragter von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig: „Aufgrund der aktuell allgemein hohen Zahlen kann es derzeit leider zu der ein oder anderen Verzögerung kommen. Das Land Niederösterreich hat ein enges Netz von 25 behördlichen Teststraßen über das Land ausgebreitet – alleine in den letzten 14 Tagen haben wir in diesem Bereich um 15 Walk-In´s aufgestockt.“

Nicht unnötig zum Freitesten fahren!

Weiters weist er auf eine Möglichkeit hin, sich und anderen unnötige Wartezeiten zu ersparen: „Durch die Ausgabe von Antigentests in den behördlichen Teststraßen, die vor einer etwaigen Freitestung zum Einsatz kommen sollen, erwarten wir eine zusätzliche Entspannung. Derzeit müssen bedauerlicherweise bis zu 70 Prozent der zur Freitestung angemeldeten Personen als weiterhin ‚positiv‘ wieder nach Hause geschickt werden. Uns ist es ein Anliegen den Menschen Wege zu ersparen - die Antigentest-Möglichkeit wird dafür ein taugliches Mittel sein. Die Vortestmöglichkeit mit Anti-Gen-Tests wird auf Dauer auch die Wartezeiten reduzieren.“

