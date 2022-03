Zweiter Unfall innerhalb von zwei Tagen auf der Zwettler Umfahrung

Laut Polizei war diesmal ein 54-jähriger Deutscher, der in Wien lebt, gegen 8.30 Uhr auf der B38 von Krems in Richtung Zwettl mit seinem Auto unterwegs. Hinter ihm fuhr ein unbeteiligter Augenzeuge. Zu diesem Zeitpunkt lenkte ein 58-jähriger Wienen seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Am Beifahrersitz befand sich seine 29-jährige Tochter.

Laut Angaben des unbeteiligten Augenzeugen geriet der vor ihm fahrende Deutsche plötzlich und unvermutet über die doppelte Sperrlinie in den Gegenverkehrsbereich und krachte frontal in das entgegenkommende Auto. Der Lenker dieses Wagens versuchte offensichtlich noch auszuweichen und schleuderte durch die Wucht des Aufpralles in den rechten Straßengraben und kam auf allen vier Rädern in Fahrtrichtung Zwettl zum Stillstand.

Der Wiener wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehrmitgliedern mit der Bergeschere aus dem Auto gerettet werden. Nach der medizinischen Notfallversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Seine Tochter musste mit der Rettung ins Landesklinikum Zwettl gebracht werden.

Der Pkw des des 54-jährigen Deutschen kam im Gegenverkehrsbereich quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Auch er musste ins Zwettler Spital gebracht werden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Räumung der Unfallstelle erfolgte durch die Feuerwehren Zwettl, Rudmanns und Stift Zwettl. Die Floriani mussten auch noch beschädigte Elemente einer Stahleinfriedung einer angrenzenden Baufirma beseitigen. Für die Dauer der Totalsperre bis 10.37 Uhr wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

