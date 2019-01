Eine Spende in der Höhe von 1.000 Euro überreichte die Zwettler Kameradschaft der Exekutive Österreich (KdEÖ) an die Rot Kreuz-Bezirksstelle Zwettl.

Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott zeigte sich dankbar: „Wir wollen eine neue Beatmungspuppe für die Ausbildung ankaufen. Diese Puppe kostet mehrere tausend Euro. Mit dem Geld tun wir uns bei der Finanzierung schon wesentlich leichter.“

Das Geld stammt aus dem Erlös eines Punsch- und Glühweinstandes, den die KdEÖ Zwettl vor dem Amtsgebäude Mitte Dezember veranstaltete. „Wir haben uns sehr über den großen Zuspruch zu unserem lockeren Beisammensein beim Punschstand gefreut und waren selbst vom Erfolg überrascht“, betonte KdeÖ Zwettl-Vorsitzender Markus Knapp im NÖN-Gespräch.

Für den wohltätigen Zweck steht aber bereits schon die nächste Veranstaltung in den Startlöchern: Der KdEÖ Bezirksball am Samstag, 9. Februar im Gasthof Klang in Echsenbach.