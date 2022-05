100 Jahre NÖ: Große Zeit der Märkte

Werbung

Jahrhunderte lange waren Märkte ein Zeichen für einen florierenden und lebendigen Ort. Nicht umsonst brüsten sich viele Ort mit ihrem Titel als „Marktgemeinde“.

Die einstige Vormachtstellung der Märkte, wie sie noch vor 100 Jahren herrschte, lässt sich heute allerdings kaum mehr erkennen. Damals wurde auf zahlreichen Stadtplätzen noch zum Wochenmarkt ausgerufen. Käufe von Lebensmitteln, Kleidung und Gebrauchsgegenständen, die heute in Geschäften abgewickelt werden, fanden damals häufig unter freiem Himmel statt.

Keinen Bedarf mehr gibt es dagegen heute wohl an Viehmärkten. Von weit und breit kamen hier Landwirte und Tierbesitzer zum Handel mit Lebendgut. Im Waldviertel entwickelte sich Kottes in diesem Aspekt zum zentralen Umschlagplatz und wurde mit seinem Viehmarkt über die Region hinaus bekannt. Der Markt lockte sogar Besucher von jenseits der Donau an. Erst nach dem 2. Weltkrieg verlor der Viehmarkt Stück für Stück an Bedeutung, ehe es zur Auflösung kam.

Das Zwettler Pendant musste sich allerdings auch nicht verstecken. Die hiesigen Körner- und Viehmärkte wurden am Haupt- und Dreifaltigkeitsplatz, aber auch am Neuen Markt abgehalten. Die Größe dieser Zusammenkünfte beweisen einige Zahlen aus dem Jahr 1895, als 21.000 Hektoliter Hafer und 1.512 Rinder auf den Markt kamen. Traditionell begann der erste Viehmarkt des Jahres am Faschingmontag und fand wöchentlich bis in den späten Herbst statt.

Einen besonderen Platz hatte natürlich auch der Gemischtwarenmarkt. Wichtig zu erwähnen ist, dass nicht automatisch jeder auch einen Stand am Wochenmarkt anmelden konnte. Da diese vor allem der direkten Versorgung der Bevölkerung dienten, durften nur sesshafte Gewerbetreibende, also Bauern, Handwerker und lokale Kaufleute, ihre Erzeugnisse anbieten. Als Gegenentwurf dazu dienten seit jeher die Jahrmärkte als Plattform für jeglichen Handel, auch für Auswärtige.

Noch schnell auf den „Montag“ fahren

Während moderne Märkte typischerweise am Wochenende stattfinden, war der Zwettler Markt damals untrennbar mit dem Montag verbunden. Das ging sogar so weit, dass die Begriffe „Markt“ und „Montag“ dieselbe Bedeutung hatten. So hieß es beispielsweise oft, dass man „auf den Zwettler Montag fährt“.

Mit dem erstarkenden Einzelhandel nach dem 2. Weltkrieg verloren die Wochenmärkte schließlich allmählich ihre Bedeutung. Das Erbe der alteingesessenen Tradition tragen heute viele kleine Regional- und Bauernmärkte. In Zwettl ist jeden Samstag der Rathausmarkt eine etablierte Quelle regionaler Produkte. Aber auch in Arbesbach findet zumindest monatlich ein Regionalmarkt statt.

