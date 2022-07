100 Jahre NÖ: Von den Befreiern befreit

Werbung

1955 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. Es war ein Jahr, in dem in Zwettl gleich zwei Befreiungsfeiern gefeiert wurden.

Anlässlich des zehnten Jahrestages des Niedergangs des Dritten Reiches fand am 14. April 1955 auf dem Russenfriedhof am Propsteiberg eine große Feier der Österreichisch-Sowjetischen Gesellschaft statt. Im Herbst desselben Jahres wurde nochmals groß gefeiert. Dieses Mal die Befreiung von den Befreiern.

Am 15. Mai kam es nämlich zur Unterzeichnung des Staatsvertrages im Schloss Belvedere. Am 19. September verließ der letzte sowjetische Soldat das Land. So war nochmals Grund zur Freude. Die Folge des Staatsvertrages war nämlich auch, dass die letzten ehemaligen Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurückkehren durften. In Zwettl gab es am 4. Juni einen großen Empfang für den letzten Heimkehrer Johann Litschauer.

Die letzte große Feier zum Ende der langen Kriegsmisere gab es in Zwettl schließlich am 25. Oktober. Man gedachte abermals des Kriegsendes, aber dieses Mal auch der Befreiung von jeglichen auswärtigen Besatzern. Organisiert von der Stadtgemeinde Zwettl, kam es zu einem Umzug mit Fackeln und Lampions durch die gesamte Innenstadt, ausgehend vom Syrnauerplatz. Vor allem die Jugend sollte im Mittelpunkt stehen. So trugen Schüler des Gymnasiums und von den Schulschwestern Gedichte und Lieder vor.

Es sollte glücklicherweise die allerletzte „Befreiungsfeier“ in Zwettl werden. Der damalige Bezirkshauptmann Franz Hradl antwortete auf die Frage, ob denn im folgenden Jahr wieder eine Befreiungsfeier stattfinden soll: „Da Österreich von den Befreiern befreit und frei ist, werden Befreiungsfeiern als überholt nicht mehr stattfinden.“

Das gesellschaftliche Leben hatte in Folge wieder etwas mehr Raum zum Atmen. Vereine wurden reaktiviert. So nahm am 10. Februar 1956 der Theaterverein nach langem Stillstand wieder den Probenbetrieb auf. Der Musikverein C. M. Ziehrer war bereits wieder aktiv. Allerdings wurde nun ein neuer Chor gegründet, der beim Frühjahrskonzert 1956 zum ersten Mal auftrat. Im Jahr darauf wurde zudem die Errichtung einer Musikschule genehmigt. In Zwettl herrschte wieder die passende Stimmung zum Singen und Musizieren.

In den Folgejahren sollte es deutlich bergauf gehen, und zahlreiche Maßnahmen in der Infrastruktur wurden gesetzt. Das Stromnetz wurde von 110 auf 220 Volt umgestellt und Straßenbeleuchtung und Wasserleitungen ausgebaut. Wichtige Bauten, wie das neue Gymnasium, ein Neubau der Fachschule Edelhof und eine neue Bezirkshauptmannschaft wurden in Angriff genommen. Der Krieg konnte endgültig ad acta gelegt werden.

Quelle: Zwettl-NÖ I. Die Kuenringerstadt - von einer Arbeitsgemeinschaft unter Walter Pongratz und Hans Hakal

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.