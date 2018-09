Das Familienunternehmen Kastner feierte am vergangenen Sonntag in seiner Zentrale in der Karl Kastner-Straße 1 sein 190-jähriges Bestehen.

600 Gäste bei Tag der offenen Tür

Neben dem Tag der offenen Tür folgten an die 600 Gäste, bestehend aus Partnern, Freunden oder aus Wirtschaft, Politik und dem öffentlichen Leben, der Einladung zum Jubiläumsfestakt, wofür ein riesiges Zelt aufgestellt worden war.

Aus einer amtlichen Steuererklärung kann man das Gründungsjahr des Unternehmens, 1828, herauslesen. Damals noch in Kirchbach, expandierte man später nach Rappottenstein, bis sich die Kastner-Dynastie 1903 mit dem Bau ihres Stammhauses in Zwettl ansiedelte. Da man der Vision „Einer für alles“ bis heute immer gefolgt sei, wie Christof Kastner in seinen Grußworten betonte, wurde 1924 die Abtrennung der Eisensparte vorgenommen. 1956 trat Kastner der freien Leistungsgemeinschaft A&O bei, der Bau der Firmenzentrale am aktuellen Standort folgte, die bisher erweitert wurde.

1962, als Peter Kastner in das Familienunternehmen eintrat, wurden 1,5 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. 1983 erfolgte die Einführung der Verbundmarke „Nah und Frisch“, die heuer ihr 35-jähriges Jubiläum feiert. 1994 stieg Christof Kastner in die Firma mit ein, in der bereits 60 Millionen Euro Umsatz gemacht wurden.

Kastner: „Wer weiter denkt, kauft näher ein!“

2007 übergab Peter Kastner die Verantwortung in den operativen Firmen an Christof Kastner, der mit Andreas Blauensteiner und Herwig Gruber die Geschäftsleitung bildet.

Heute hat die Kastner-Gruppe bereits an die 30 Firmenakquisationen, 2025 will Christof Kastner bereits die 333 Millionen Euro-Umsatzmarke erreichen, das aber mit nachhaltiger Firmenpolitik, wie beispielsweise einer logistischen Optimierung, die 70.000 Liter Diesel pro Jahr einspart. Oder wie Gruber von Peter Kastner bei seiner Bestellung zum Geschäftsführer gesagt bekam: „Du arbeitest nicht für mich. Du arbeitest auch nicht für Christof. Du arbeitst für die nächste Generation und dass diese auch wieder gut leben kann!“

Der Kastner-Spirit sei hier spürbar, betonte Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes. Es sei etwas ganz anderes, als einem kühlen Zahlenbericht einer Aktiengesellschaft zuzuhören. „Zur ehrlichen Bedienung gehört auch, zu wissen, wo die Ware wirklich her ist. Unternehmen wie Kastner sind ganz wichtig für uns. Ich wünsche euch jeden wirtschaftlichen Erfolg, ihr macht das toll“, betonte Schultes.

Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl hob hervor, dass das Top 60-Unternehmen in Niederösterreich und das Top 350-Unternehmen in Österreich nicht nur Lehrlinge in vier Branchen ausbilde, sondern auch seine Mitarbeiter einmal im Jahr verpflichte, eine Weiterbildung zu machen. „Nicht umsonst hat die Kastner-Gruppe den Staatspreis in Weiterbildung bekommen“, sagte Zwazl. Das Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“, das Christof Kastner in den Mittelpunkt stellt, übernimmt sie öfters in der Wirtschaftskammer, denn es sei knapp, präzise und bringe es auf den Punkt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erzählte von Erinnerungen aus ihrer Kindheit, in der sie die Kastners besucht habe: Bereits mit vier Jahren kam die Greißlertochter mit, um Waren für das Geschäft in der Kastner-Zentrale zu verkosten. Sie gratulierte zur Erfolgsgeschichte, die gezeigt habe, dass man immer mit den Veränderungen Schritt halten konnte.

Weiters strich sie die herausragende Verbundenheit des Unternehmens mit den Menschen und den Nachhaltigkeitsbemühungen hervor. Es gehe nicht nur um das Unternehmen selbst: „Hinter den Erfolgszahlen stecken erfolgreiche und zufriedene Mitarbeiter. Nahversorgung, Arbeitsplätze und Wertschöpfung bleiben vor Ort!“

Das Familienunternehmen Kastner

Kastner wurde 1828 als Gemischtwarenhändler gegründet. Unter dem Dach der Kastner-Gruppe: