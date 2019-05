Ein 21-Jähriger aus Groß Gerungs überschlug sich mit seinem Pkw in Großhaslau.

Der Lenker fuhr von Zwettl kommend in Richtung Limbach. Er kam mit seinem Fahrzeug auf Höhe Teichhäuser ins Schleudern und geriet in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 21-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert und dort ambulant behandelt.

Zum Einsatz rückten die Freiwillige Feuerwehr Großhaslau und Zwettl-Stadt aus. Der total zerstörte Pkw wurde mittels Kran geborgen.