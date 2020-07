Die 24-Jährige aus der Gemeinde Waldenstein (Bezirk Gmünd) fuhr am 21. Juli gegen 11.40 Uhr von Zwettl kommend in Richtung Grafenschlag. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie laut Polizei von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen ein auf dem linken Straßenrand stehendes Verkehrszeichen. Der Pkw krachte gegen die Straßenböschung und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Beim Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle hatte die Lenkerin ihr Fahrzeug bereits selbstständig verlassen und wurde bereits durch die Rettungskräfte erstversorgt. Die Frau wurde verletzt in das Zwettler Landesklinikum gebracht.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl-Stadt drehten das Fahrzeug händisch auf die Räder und bargen den Pkw. Bereits um 12.30 Uhr konnten die Floriani wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.