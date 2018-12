Zur Generalversammlung und Weihnachtsfeier versammelten sich die Musiker und Vorstandsmitglieder des Musikvereins C.M. Ziehrer im Gasthaus Schierhuber.

Nach der Begrüßung konnten Obfrau Andrea Wiesmüller und Kapellmeister Herbert Grulich wieder über ein sehr erfolg- und arbeitsreiches Jahr berichten. Insgesamt standen 30 Auftritte und 52 Marsch- und Konzertproben auf dem Programm. Drei Jungmusiker legten in diesem Jahr erfolgreich die Prüfungen zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze ab: Lukas Kolinsky (Klarinette), Simone Hag (Querflöte) und Christoph Silberbauer (Schlagzeug).

Johann Kainz nahm die Ehrungen für den NÖ Blasmusikverband vor: Die Ehrenmedaille in Bronze für 15 Jahre aktive Musikausübung erhielt Julia Pabisch, die Ehrenmedaille in Gold für 40 Jahre ging an Georg Eibensteiner. Anton Dirnberger erhielt die Ehrennadel in Silber.

Bei den im Rahmen der Generalversammlung durchgeführten Neuwahlen des Vereinsvorstandes wurde der Wahlvorschlag angenommen und bestätigt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Josef Paukner, Maria Kormesser, Elisabeth Bichl, Viktoria Redl, Bernhard Weiss und Johann Kainz scheiden auf eigenen Wunsch aus und übergeben ihre Funktionen. Zu den neuen Vorstandsmitgliedern zählen Christina Thaler-Hofbauer, Lisa Holnsteiner und Lukas Koppensteiner.

Philipp Fichtinger berichtete über die Kartenvorverkäufe der heurigen Konzerte und belohnte die fleißigsten Kartenverkäufer mit kleinen Präsenten. Zudem gab er einen Überblick über die Proben- und Auftrittsstatistik. Dankesworte gab es von der Obfrau auch für die fünf Marketenderinnen sowie die Musiker und Vorstandsmitglieder, die sich aus dem Verein zurückziehen, im Speziellen an Josef Paukner, Maria Kormesser und Johann Kainz für ihre langjährige Unterstützung.

Mit einer Fotopräsentation von Isabella Leutgeb ließ man das vergangene Jahr noch einmal in Bildern Revue passieren.