361 ließen sich im Impfbus impfen

Der NÖ Impfbus machte vergangenen Freitag in Zwettl halt. 361 Personen ließen sich impfen.

„Mit einem so hohen Anteil an Impfwilligen haben wir nicht gerechnet“, sagte Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller. Der Impfbus kam kurz nach 15 Uhr beim Stadtamt an, zahlreiche Personen warteten. Um 16 Uhr war die Warteschlange etwa 100 Meter lang.

Um die Wartezeit zu verkürzen, wurde eine zweite Impfstraße im Eingangsbereich der Stadtgemeinde eingerichtet. Etwa 40 Prozent ließen sich zum ersten Mal impfen, auch der Anteil der Drittimpfungen war hoch. Zweitimpfungen gab es zirka 20 Prozent. „Man sieht, dass die hohe Infektionszahl dazu bewegt, das Risiko einer schweren Infektion zu verringern“, so Wiesmüller.