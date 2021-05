Gemunkelt wurde darüber schon länger, jetzt bestätigte Pfarrmoderator Thomas Kuziora während einer Messe die Gerüchte: Er verlässt auf Wunsch der Diözesanleitung mit 1. September die Pfarren Zwettl, Großglobnitz und Marbach am Walde.

Vor fünf Jahren übernahm Kuziora die Zwettler Pfarre als 29-Jähriger von Franz Josef Kaiser. Der gebürtige Pole setzte in seiner Zeit viele Projekte erfolgreich um, darunter die Finanzierung einer neuen Orgel und die Sanierung des Kirchenturms. Aktuell wird der Pfarrhof saniert, noch im Sommer soll die Kirche in Großglobnitz innen restauriert werden.

Mit der NÖN sprach Thomas Kuziora über seine Anfänge in Zwettl, seine Corona-Erkrankung und woran er sich gerne zurückerinnern wird.

NÖN: Sie verlassen mit 1. September die Pfarre. Wie geht es für Sie weiter?

Thomas Kuziora : Ich wäre gerne noch in Zwettl, Großglobnitz und Marbach geblieben. Aber letztendlich war es der Wunsch der Diözesanleitung, dass ich mich neuen Aufgaben widme. Ich bekomme ein Jahr Bildungskarenz und werde mich meinem Doktoratsstudium der Theologie widmen. Ab September werde ich zwar nicht mehr in Zwettl, aber im Waldviertel wohnen. Wo genau, ist noch nicht fix. Als ich nach Zwettl gekommen bin, habe ich gesagt, dass ich mich als Niederösterreicher mit Migrationshintergrund fühle. Heute sage ich: Ich fühle mich als Waldviertler. Ich habe hier viele Menschen getroffen, die zu wahren Freunden wurden. Wie es nach meinem Bildungsjahr weitergeht, weiß ich noch nicht.

Welche Reaktionen gab es bereits aus der Pfarrgemeinde auf Ihren Abschied?

Ich habe sehr viele Mails bekommen. Viele Menschen sind traurig, aber auch dankbar. In den letzten Jahren habe ich mich hier sehr aufgenommen und verwurzelt gefühlt. Es ist für mich emotional sehr schwierig, Abschied zu nehmen. Verabschiedungen gehören zwar zum Leben, aber das ist nicht das Meine.

Meine Bitte ist, dass man auf eine große und offizielle Verabschiedung verzichtet. Das kann man auch als „Corona-Schutzmaßnahme“ sehen. Wenn sich jemand persönlich verabschieden möchte, weiß er oder sie, wo ich wohne und wie meine Telefonnummer lautet. Wenn mir jemand ein Wort sagen möchte, sei es ein gutes oder schlechtes, bin ich hier.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte über Spannungen in der Pfarre...

Ich betrachte das wie eine Medaille mit zwei Seiten: Ich habe die Pfarre als 29-Jähriger von Pfarrer Kaiser übernommen. Das war auch eine mutige Entscheidung der Diözesanleitung, über die ich zutiefst dankbar bin. Jede Veränderung bringt auch Spannungen. Manchmal hat es mir an Geduld gefehlt, einiges hätte ich anders entscheiden sollen. Die andere Seite ist, dass es überall Menschen mit sehr konkreten Vorstellungen gibt. Wichtig ist, dass man dann eine Mitte findet. Das ist nicht immer gelungen. Die Kirche ist kein Museum, sondern ein lebendiger Organismus. Wir sollten sie nicht behüten, sondern dazu beitragen, dass sie wächst.

Wenn Sie auf die vergangenen fünf Jahre blicken: Was bleibt Ihnen positiv in Erinnerung?

Hier muss man unterscheiden: Die eine Seite ist die Seelsorge vor Ort. Hier muss man die Leute fragen, ob sie mich als guten Pfarrer erlebt haben. Das zu beurteilen, wäre arrogant von mir. Ich bin froh, dass ich sehr vielen Menschen trotz dieser kurzen Zeit ein Wegbegleiter sein konnte. Ich denke gerne an die Nacht der 1.000 Lichter, die Pfarrcafés, den polnischen Mittagstisch – meine Mama hat 1.000 Teigtascherl gemacht, die in Zwettl serviert wurden – und auch die Faschingssonntage mit teilweise lustigen Predigten, aber auch an die Situation: Wenn sich jemand nach Taufen, Sonntagsgottesdiensten oder Begräbnissen dafür bedankt hat, dass ich das richtige Wort gefunden habe. Ich denke auch gerne an die Kinder- und Jugendarbeit zurück, hier haben wir viel geleistet.

Was ist die zweite Seite?

Die Baulasten – die Sanierung des Pfarrhofs und des Faltin-Hauses ist ein großes, kompliziertes Projekt. Letztendlich läuft jetzt alles bestens. Dazu kamen die erfolgreiche Sanierung des Kirchenturms, die Finanzierung einer neuen Orgel und der Heizungstausch im Pfarrheim. Auch die Innensanierung der Pfarrkirche in Großglobnitz, ein Teil davon sollte noch im Sommer umgesetzt werden. Vor einigen Tagen sagte mir ein Mitarbeiter am Bauamt der Diözese, dass er sich nicht erinnern könnte, wann man in einer Pfarre zum letzten Mal so viel baulich umgesetzt hat wie in Zwettl. Diese Baustellen haben meinen Alltag geprägt.

Das vergangene Jahr war für Sie kein leichtes: Anfang Jänner haben Sie sich mit Corona infiziert.

Am Anfang dachte ich, dass es nicht so schlimm ist. Ich kann mich nur mehr daran erinnern, dass mich der Notarzt in meiner Wohnung am Boden liegend gefunden hat. Die Nachwirkungen waren groß, Corona hat auch meine Organe angegriffen. Ich war dann froh, dass ich Woche für Woche mehr zu Kräften kam. Vor allem war es mir wichtig, das Osterfest feiern zu können – auch vor dem damaligen Hintergrund, dass es mein letztes in Zwettl sein könnte.

Aktuell geht es mir gesundheitlich wieder gut, einzig die Müdigkeit meldet sich immer wieder. Ich habe meinen Tagesablauf verändert, zuvor habe ich viel am Abend und in der Nacht gearbeitet.

Wie sehr schmerzt es, dass Sie die Früchte Ihrer Arbeit mit der Sanierung des Pfarrhofs nicht mehr direkt in der Pfarre miterleben?

Jeder, der mit dem Bauen je etwas zu tun hatte, weiß: Das Komplizierte ist nicht das Bauen, sondern die Zeit davor, die Finanzierung und die Vorbereitung. Das haben wir in Zwettl trotz Verzögerung hinbekommen. Selbstverständlich ist es ein seltsames Gefühl, aber hier kann ich den Bischof zitieren, der mit Recht sagt: „Der eine sät, der andere erntet.“ Ich gönne es meinem Nachfolger, obwohl ich ihn noch nicht kenne, dass er um einige Baulasten weniger haben wird (lacht).

Haben Sie abschließend noch Worte an die Pfarrgemeinde?

Wir haben sehr viel Positives in den drei Pfarren bewirkt. Für diese Unterstützung möchte ich mich aufrichtig bedanken, ebenso für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Meinem Nachfolger wünsche ich Gottes Segen und alles Gute.