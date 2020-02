Mit enormem Engagement begleitete Melitta Düh über 40 Jahre Kindergartenkinder. Am 28. Jänner wurde die beliebte Pädagogin von ihren Schützlingen in den Ruhestand verabschiedet.

Bereits früh wusste Melitta Düh, dass sie einmal mit Kindern arbeiten würde. Sie erzählt: „Als meine neun Jahre jüngere Schwester in den Kindergarten gekommen ist, fand ich diesen Beruf schon sehr reizvoll.“ Deshalb besuchte sie nach der Pflichtschule das Sacré Coeur Pressbaum. Ihren ersten Arbeitstag erlebte sie im Erziehungsheim in Allentsteig, hier wurde ihr auch klar, dass sie lieber mit jüngeren Kindern arbeiten wollte. In Sallingberg wurde sie schließlich Leiterin einer Kindergartengruppe, bevor sie mit ihrem Sohn in Karenz ging. Danach arbeitete sie in Oberstrahlbach. Als ihre Tochter auf die Welt kam, machte sie erneut eine Pause.

Melitta Düh liebte ihre Arbeit mit Kindern

Als vor 25 Jahren der Kindergarten im Nordweg in Zwettl eröffnet wurde, nahm sie die Herausforderung an, hier mit einer heilpädagogischen integrativen Gruppe zu arbeiten. Zuletzt war Melitta Düh aber als gruppenführende Pädagogin tätig. Sie erinnert sich an viele lustige Momente aus ihrem Arbeitsalltag. Als sie gegen Ende ihrer beruflichen Laufbahn einmal ein Resümee über ihre Zeit als Kindergärtnerin zog, kam sie zu dem Schluss, dass sie keinen besseren Beruf hätte wählen können.

Heute hat sie vier Enkelkinder und ihre Tochter sowie ihre Schwiegertochter gehen wieder arbeiten. Die Familie braucht sie, weshalb sie ihrem Mann mit 61 Jahren in den verdienten Ruhestand folgt.

Zur Abschiedsfeier, die im Turnsaal des Kindergartens für sie veranstaltet wurde, sagt sie: „Es war sehr emotional.“ Die Kinder mit dem Team von Pädagoginnen und Betreuerinnen begrüßten sie mit dem Lied: „Wir sind eine große Familie“ Viele Dankesworte erntete sie von Thomas Kuziora, Doris Hofmann, Franz Mold, Andrea Wiesmüller und der ehemaligen Leiterin des Hauses Tina Berger. Die Kinder drückten ihre Wertschätzung mit Liedern, Geschenken und Selbstgebasteltem aus und machten Melitta Düh damit eine große Freude.

Mittags gab es nochmals eine Überraschung, als die Eltern der Kinder kamen, um sich bei Melitta Düh zu bedanken.

„Es war ein besonderer Tag für mich, den ich nicht so schnell vergessen werde“, erzählt Düh.

Ihre Nachfolge übernimmt, voraussichtlich erst mal bis zum Sommer dieses Jahres, die Kindergartenpädagogin Lisa Pfeiffer.