Abschnittsfeuerwehrtag: Auszeichnung für 152 Kameraden

Der Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnittes Zwettl fand am 09. April bei Waldland in Oberwaltenreith statt.

Abschnittskommandant Franz Thaler konnte zahlreiche Ehrengäste, sowie über 200 Kameraden der 43 Feuerwehren und eine Abordnung der Musikkapelle Heimatklänge aus Groß Göttfritz unter der Leitung von Kapellmeisterin Regina Kolm begrüßen. Zwettls Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller meinte, früher hatte man einfache Hilfs- und Löschmittel bei den Feuerwehren, heute sind es hochtechnisierte Fahrzeuge, die vielseitig in Bereichen wie Brandeinsätzen oder Umweltkatastrophen eingesetzt werden können. Auch bei der Corona Pandemie waren die Feuerwehren gefragt. Dies alles kann nur durch gute Ausbildung und Schulungen erreicht werden, um hier die hohe soziale Verantwortung übernehmen zu können.

Abschnittskommandant Franz Thaler gab in seinem Bericht einen Überblick über das vergangene Jahr. Er sprach etwa über den Einsatz bei Waldland mit den eingesetzten Feuerwehren am 14. März in Eschabruck. Der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb wird am 18. Juni in Zwettl und der Landesfeuerwehrleistungsbewerb am 1. und 2. Juli in Tulln stattfinden. Es gibt Infos über die Notstromaggregate, für die Black Out Versorgung von Feuerwehrhäusern, das Bezirksfest 100 Jahre NÖ mit einer Leistungsschau in Zwettl ist für 25.und 26. Juni geplant. Für den Sonderdienst Waldbrand können sich interessierte Mitglieder melden um Kursplätze und Gerätschaften zu bekommen.

Der BAZ (Bezirksalarmzentrale) Umbau im Feuerwehrhaus Zwettl ist fertig und die EDV-Anlage wird noch installiert. En besonderer Dank erging an Markus Binder, Daniel Fröschl, Sebastian Steininger und Dominik Pleßberger für Elektro, Marko Krammer, David Müllner und Thomas Liebenauer für Sanitär, Wolfgang Haider für Malerei, Rene Redl und Stefan Wagner für den Innenausbau, Wilfried Reichenvater und Franz Bretterbauer für die vielen Tätigkeiten, Ewald Edelmaier als Bauherr und Gerwalt Brandstötter als Bauaufsicht.

Alle Schadstoffeinsätze selbst bewältigt

2021 konnten alle Schadstoffeinsätze von den Feuerwehren selbstständig bewältigt werden, und kein Einsatz der Schadstoffgruppe oder vom Schadstoffzug notwendig war. Es wurde, soweit es die damaligen Regelungen erlaubten, eine Übung im Stationsbetrieb im September abgehalten, dabei wurden diverse Geräte vom Schadstoffzug beübt. Bei der Ausrüstung konnte ein gefördertes Mehrgasmessgerät in den Dienst gestellt werden.

Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Margarita Wamser meinte, ein Dank für die reibungslose und gute Zusammenarbeit beim Tüpl-Brand, für die Übernahme der 2. Teststation im Bezirk Zwettl und gratulierte allen Ausgezeichneten. Nationalrat Alois Kainz sagte, die Feuerwehrleute sind Helden des Bezirkes, denn sie opfern ihre Freizeit meist auf Kosten der Familien. Auch Landtagsabgeordneter Franz Mold hob die Leistungen der Feuerwehren hervor und führte dies auch auf eine gute Vernetzung zurück. Er sprach ein Danke aus für die geleistete Arbeit und gratulierte den Geehrten.

Viertelkommandant Erich Dangl meinte, es mussten viele Veranstaltungen durch die Pandemie abgesagt werden. Die Bevölkerung kann auf die Feuerwehren vertrauen, sie werden immer das Hab und Gut dementsprechend schützen. Bezirkskommandant Ewald Edelmaier berichtete über die letzte Sitzung des Landesfeuerwehrverbandes NÖ, es haben sich viele Kameraden für Kurse in Tulln angemeldet, er gratulierte der neu gegründeten FF-Jugendgruppe Oberstrahlbach und erwähnte dass die Neuwahl des Präsidenten am 3. Juni stattfinden wird.

