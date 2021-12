Ärger nach „Anschwärzen“: Unmut per Aushang Luft gemacht

Wer dieser Tage den Biomarkt „Helga’s Hollerbusch“ betritt, stolpert über einen neuen Aushang. Darin beschwert sich Besitzerin Helga Wagesreither unter anderem: „Zu normalen Zeiten hätte man das Gespräch gesucht und nicht auf ‚Anschwärzung hinter dem Rücken’ getan.“

Was war passiert?

Ein Stammkunde zeigte den Markt bei der Polizei an, weil sich die Mitarbeiterinnen ohne Masken nicht an die Coronamaßnahmen halten würden. Zu Unrecht, erklärt Wagesreither im NÖN-Gespräch: „Das war noch vor dem Lockdown. Damals galt die 3G-Regel, meine Mitarbeiterinnen mussten keine Maske tragen.“ Seit dem Lockdown gelte die Maskenpflicht, an die sich die Mitarbeiterinnen selbstverständlich halten würden. „Außerdem hat der Herr eine weitere Stammkundin angeschossen, die ohne Maske, aber mit einer ärztlichen Befreiung, fünf Minuten lang im Geschäft war. Da ist mir die Spucke weggeblieben.“

Die Polizei meldete sich am nächsten Tag telefonisch bei Wagesreither und mahnte mit Nachdruck, die Coronaregeln einzuhalten. In der ersten Lockdown-Woche kontrollierten sie den Biomarkt vor Ort, erklärt Wagesreither am Aushang: „Da mir bewusst ist, dass die jeweilige Behörde auch nur ihre Arbeit verrichtet, finde ich es sehr hinterhältig und respektlos, bei der Behörde angeschwärzt zu werden.“

Eine Aussprache mit dem Stammkunden vor Ort gab es bisher noch nicht. Helga Wagesreither appelliert jetzt, das Wertschätzende in dieser schwierigen Zeit in den Vordergrund zu stellen: „Wo kommen wir hin, wenn jeder auf jeden hinhaut? Wo ist das Miteinander? Jeder sollte sich selbst bei der Nase nehmen.“