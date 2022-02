Als Koch weit gereist: Karriere im Ausland

Als Zehnjähriger war Lukas Reininger bei einem Feuerwehrfest in der Küche eingeteilt. Da wusste er bereits: „Ich werde Koch. Das hat mir so Spaß gemacht.“

Gelernt hat er dann den Beruf des Kochs in der Hotelfachschule in Krems, und gleich nach dem Bundesheer zog es ihn auf Winter-Saison in ein Fünfsternehotel als Jungkoch. Danach lockte ihn Wien, wo er zwei Jahre lang im „Schwarzen Kamel“ kochte. „Das war die lehrreichste Zeit für mich, es war hart, aber sehr toll, wie wir dort gekocht haben. Es hatte ein ganz besonderes Flair, in dieser Wiener Institution zu arbeiten“, schwärmt Reininger.

Ein Freund, der damals bereits auf den Cayman-Inseln lebte, empfahl ihn an ein italienisches Restaurant dort. Reininger nützte die Gelegenheit und ging nach Übersee, wechselte aber bald ins Ritz-Carlton auf Grand Cayman. Und dann kam die Pandemie.

„Es gab keine Ein- und Ausreise ohne 14-tägige Quarantäne vor Ort, und diese Zeit mussten die Gäste aufbringen und bezahlen“, erzählt er. Natürlich habe sich die Zahl der Gäste bald drastisch reduziert.

Lukas Reininger kam zurück, um im Zillertal in einem Fünfsternehotel zu kochen. Als die Kurzarbeit kam, besuchte er seine Heimat Zwettl. Als Mitglied isolierte er sich in der Feuerwehrzentrale und machte dort Generalinventur.

Aber weil Reininger Herausforderungen braucht, kochte er bald wieder in wärmeren Gefilden, auf den Bahamas. „Ich hab nie ein Problem gehabt, einen Job zu finden, der finanziell, sozial und für mich als Koch anspruchsvoll war, weil ich ungebunden war. Wenn jemand erfolgreich sein will, dann finde ich, ist es wichtig, Erfahrungen zu sammeln, auch im Ausland“, sagt er. Sein Chef auf den Bahamas ist Inhaber eines Smartfood-Produzenten, bei ihm hat er als Privatkoch fünf Monate lang Partygäste bekocht, aber auch teilweise die Smartfood-Gedanken seines Chefs umgesetzt.

Seit Juli 2021 ist Reininger wieder in Europa. Hier setzt er seine Fähigkeiten als stellvertretender Produktionsleiter bei besagtem Smartfood-Produzenten ( bucci.store ) in Bad Hönningen ein. „Ich habe mir Ziele gesteckt, die ich erreichen will“, ist Reininger über die spannende Herausforderung glücklich.

Die nahe berufliche Zukunft sieht er für sich nicht im Waldviertel, dennoch würde er wegen der ihm lieben Menschen gerne zurückkommen.

