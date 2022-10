Altes Haus in neuem frischen Sonnengelb

Ja, so ein Bauwerk bewirkt schon großes Interesse in der Stadt. So beobachtete die Einsenderin dieses Fotos interessiert die Renovierungsarbeiten des Stadt-Lofts von Sonnentor-Chef Johannes Gutmann in der Zwettler Landstraße bei jedem ihrer Besuche in der Bezirksstadt.

„Das ist ja wirklich ein gelungener Farbtupfer in der Stadt“, ist sie begeistert. Zudem liebt sie alte Häuser mit bunten Fassaden. „Der Anblick des sonnengelben Hauses mit rotem Dach macht mich fröhlich“, meint sie.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.