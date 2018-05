Mit 1. Juni wird in den Landeskliniken Zwettl und Gmünd mit Karl Miedler als Nachfolger von Manfred Weissinger als Abteilungsleiter ein neuer Primararzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie tätig.

Manfred Weissinger führte die Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie seit 1987 und baute sie mit größtmöglichem persönlichen Einsatz zu einer regionalen und überregionalen Institution mit ca. 3.770 operativen Eingriffen pro Jahr an den Standorten Zwettl und Gmünd aus. Somit wurde diese Abteilung die größte derartige Versorgungseinheit in Niederösterreich und zählt zu den medizinisch führenden Abteilungen dieses Fachgebietes.

31 Jahre unter Weissingers Führung

Weissinger, der als ärztlicher Direktor die medizinische Gesamtverantwortung für die Kliniken Gmünd, Waidhofen und Zwettl unverändert innehat und dem Landesklinikum Zwettl als erfahrener fachärztlicher Operateur erhalten bleibt: „Als Waldviertler war es für mich eine große Freude, die Orthopädie in Zwettl zu einer Schwerpunktabteilung aufzubauen und diese auch 31 Jahre lang zu führen. Ich werde in der Funktion als ärztlicher Direktor und leidenschaftlicher orthopädischer Chirurg die Patienten weiter versorgen. Selbstverständlich werde ich mit Primar Karl Miedler gut zusammenarbeiten.“

Regionalmanager Andreas Reifschneider ergänzt: „Ich freue mich sehr, mit Primar Miedler einen Waldviertler in der Position des Abteilungsvorstandes begrüßen zu dürfen, der hier in Zwettl sein medizinisches Handwerk begann. Ich bin überzeugt, dass er den erfolgreichen Weg der Abteilung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie mit Engagement auch in die Zukunft führen wird.“

Bürgermeister Herbert Prinz erwähnte die immer gegebene gute Zusammenarbeit mit Manfred Weissinger und dem Landesklinikum. Das Land Niederösterreich habe in den vergangenen Jahren ca. 90 Millionen Euro investiert und gibt 700 hochqualifizierten Personen einen entsprechenden Arbeitsplatz. „Dieses Landesklinikum ist weit über die Bezirksgrenzen bekannt, es wird auch in Zukunft neue Aufgaben zu bewältigen haben“, so Prinz, der dem neuen Verantwortungsträger alles Gute wünschte.

Landtagsabgeordnetem Franz Mold ist es wichtig, dass auch zukünftig der gute Ruf des Klinikums erhalten bleibt und Spitzenleistungen erbracht werden. „Wichtig sei auch, dass seitens des Landes NÖ bestätigt wurde, dass es keine Änderungen in der Versorgung im Landesklinikum geben wird“, so Mold.