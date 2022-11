Auf den Spuren der Monarchie: Zu Kaisers Ehren

Am malerischen Wandeweg entlang des Kampes unweit des Wasserkraftwerkes befindet sich die „Kaiserbüste“, die 1898 anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums Kaiser Franz Josefs vom Verschönerungsverein errichtet und sofort am Enthüllungstag, dem 30. Oktober, an die Stadt Zwettl verschenkt wurde. Diese ließ nun, 124 Jahre später, diese Balustrade mit Bronzebüste aufwendig restaurieren und präsentierte die wunderschöne Anlage am vergangenen Samstag feierlich der Öffentlichkeit.

Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller begrüßte zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der Sparkasse Privatstiftung, die Eigner des Grundstückes ist, Mitglieder der Themenwerkstatt, die Anregung zur Renovierung gaben, die Jagdmusik Waldviertel unter der Leitung von Josef Paukner, die das Fest umrahmte, und die Escadre der K.u.K. Kriegsmarine, Leiter der Abordnung war Gerhard Kammerer aus Schloss Rosenau. Wiesmüller bedankte sich bei ihrem Team der Stadtgemeinde, das die Renovierung begleitet hatte, insbesondere bei Bettina Todt, die für die Organisation der Baustelle verantwortlich war.

Bürgermeister Franz Mold erzählte die Geschichte der Kaiserbüste: „Nach dem Zerfall der Monarchie hat die Verehrung des Kaiserhauses abgenommen, und dieser Ort wurde vernachlässigt.“ Die Büste des Kaisers und die Steintafel wurden irgendwann von Unbekannten entfernt. 1984 wurde vom Waldviertler Bildhauer Carl Hermann eine neue Tafel angefertigt und mit einem Bronzereliefkopf des Kaisers versehen. „Danach ist dieser Ort zunehmend verfallen, Unwetter haben dazu beigetragen“, so Mold.

Die Renovierung war notwendig geworden: Beim kleinen Wasserfall oberhalb der Balustrade wurde ein Wassersammelbecken angelegt, das Gelände musste modelliert und der Abgang abgeflacht werden, die Natursteinmauer wurde erneuert, eine Drainage wurde angelegt, fehlende Steinsäulen durch Betonsäulen ergänzt und neue Sitzbänke aufgestellt. Die Arbeiten wurden von Thomas Penz (Teichoase, Gschwendt) durchgeführt. Die Gesamtkosten für das Objekt betrugen 49.000 Euro, wovon 50 Prozent vom Land NÖ gefördert werden. 7.000 Euro sponserte die Sparkasse Privatstiftung.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.