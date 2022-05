Zwettl Auf die Stummel, fertig, los

Die Gläser quellen über: In ganz Österreich werden weggeworfene Tschickstummel gesammelt. Die ÖGK ruft zur Initiative „Schick ohne Tschick“ auf. Foto: privat

W er sammelt denn hier so viele Tschickstummel – und viel wichtiger: warum? Mancherorts stieß man in Zwettl in den vergangen Tagen schon auf randvolle Gläser.