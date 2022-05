Auftakt für Infoveranstaltungen: Chance auf Glasfaserausbau

Werbung

Mit der ersten von insgesamt drei Infoveranstaltungen zum Glasfaserausbau in Zwettl-Ost fiel der Startschuss für die Anmeldephase.

Eine einmalige Chance im Bereich Infrastruktur haben die Orte Waldrandsiedlung, Edelhof, Mitterreith, Friedersbach, Eschabruck, Oberwaltenreith und Wolfsberg der Stadtgemeinde Zwettl: Machen bis 31. Juli mehr als 42 Prozent der Haushalte mit, sollen die Glasfaser-Bauarbeiten noch im Frühherbst starten.

In der Firma Waldland informierten am 19. Mai Vertreter der nöGIG sowie Stadtrat Johannes Prinz und Ortsvorsteher zum Ausbauabschnitt: 632 Haushalte werden mit Glasfaser erschlossen, wenn zumindest 265 davon beim Projekt mitmachen.

Bürgermeister Franz Mold hofft auf viel Zuspruch: „Glasfaser im Haus ist ein großer Wert für jeden Haushalt und Betrieb.“

Die nächsten Infoveranstaltungen sind am 25. Mai um 20 Uhr im Faulenzerhotel in Friedersbach und am 3. Juni um 19 Uhr im FF-Haus Stift Zwettl.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.