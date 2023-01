Außergewöhnlicher Sommerjob: Vier Monate auf der Alm

Werbung

Halter Hannes Buchinger ließ sich von Claus Schindler während seines Arbeitsalltags ablichten. Foto: Claus Schindler/fotozwettl

Jedes Jahr Anfang Juni reist Hannes Buchinger nach Kärnten an den Weißensee. Auf der „Alm hinterm Brunn“ auf 1.279 Metern Seehöhe verbringt er dort seinen Sommer. Nicht etwas als Urlauber, sondern um zu arbeiten. Seit 2010 macht der Wiener Fotograf nunmehr einen „Sommerjob“ als Halter, oder auch Senner genannt, auf der Alm. Sein Zwettler Fotografenkollege Claus Schindler besuchte ihn dort, und gemeinsam bringen sie nun zahlreiche Bilder des Almlebens zu einer Ausstellung in der Zwettler Sparkasse mit. Am Mittwoch, dem 11. Jänner, um 19 Uhr wird diese eröffnet und zeigt außergewöhnliche Aufnahmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

„Wir haben komplett andere Stile und Arbeitsweisen. Er macht das mit ganz viel Muse und schaut sich zwei Tage lang Kühe an, bis er einen Fleck findet, der ihm gefällt“, erzählt Schindler über seinen Kollegen. Er selbst nehme sich da etwas weniger Zeit. „Ich war 24 Stunden bei ihm auf der Alm und habe etwa 200 Bilder gemacht“, schildert der Zwettler Fotograf.

Auch wenn Schindler bescheiden sagt, dass er weniger akribisch an die Sache herangeht, die beiden Fotografiestile sprechen eine außergewöhnliche Sprache. Zudem sind sie auf den ersten Blick zu differenzieren, auch da sich der Zwettler Fotograf schlicht auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen beschränkt. Die Aufnahmen dokumentieren das Zusammenspiel des Halters mit seinen Tieren, angefangen beim Melken frühmorgens bis hin zum Zusammentreiben der Kühe am Abend.

Daneben steht die „Almserie“ vom Halter selbst, die von der Natur, dem Umgang des Menschen mit den Tieren und den Bedingungen des Wetters in den Bergen geprägt ist. Die Bilder entstanden über viele Jahre und waren auch schon vor Ort in Kärnten, Wien, Linz und sogar Deutschland ausgestellt. „Es kommen immer wieder neue Bilder dazu und alte weg, aber ein paar besonders gute sind natürlich immer dabei“, erklärt Hannes Buchinger.

Wo hört die Kuh auf und fängt der Berg an? Foto: Hannes Buchinger

Beim Betrachten sticht einem so sofort die von ihm betitelte „Kuhrückenserie“ ins Auge. „Geschickt zeigt er die Kühe so in der Nahaufnahme, dass diese mit dem Hintergrund verschmelzen und eins mit der Landschaft werden. Für den 58-Jährigen war das vor 13 Jahren Liebe auf den ersten Blick. Damals noch in der Vorbereitung für die Fotografen-Meisterprüfung, suchte er nach einem ungebundenen Nebenjob und landete so auf der Kärntner Alm. Zuvor arbeitete er noch als Schwimmteichbauer, strebte nach vielen Jahren im Beruf aber eine Veränderung an.

Das Almfieber schlug danach ein wie eine Bombe. „Das Arbeiten in der Natur mit den Tieren hat mich sofort begeistert. Von Juni bis September lebt und arbeitet der Tausendsassa nun jährlich auf der Alm. Es ist ein harter, körperlicher Job von früh bis spät. Die Arbeit beginnt um 4 Uhr morgens und dauert fast bis 20 Uhr. „Ich nehme jedes Jahr etwa zehn Kilo ab“, erzählt Buchinger.

Zum Start der Ausstellung in Zwettl, die zumindest zwei Wochen zu sehen sein wird, präsentiert Buchinger zudem einen rund einstündigen Film über Geburten und Tode auf der Alm und wie man in den Bergen in nur vier Monaten alle Jahreszeiten erlebt.

