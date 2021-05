Die Straßenarbeiten an der Stausee-Kurve der B38 sind abgeschlossen. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister nahm die Fertigstellung vor.

Die Sanierung wurde in die Wege geleitet, nachdem die Fahrbahn nach einer Messung im Kurvenbereich für nicht mehr ausreichend griffig erklärt wurde. Die Landesstraße B38 wird in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 8.800 Fahrzeuge am Tag frequentiert und war mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h bei Nässe und Glatteis beschildert. Um in Zukunft bei der Stauseekurve gefährliche Verkehrssituationen beziehungsweise Unfälle zu vermeiden hat sich der NÖ Straßendienst zu einer entsprechenden Fahrbahnsanierung entschlossen.

Auf einer Länge von rund 500 Metern wurde die Deckschicht der Straße unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite abgefräst und anschließend ein neuer Straßenbelag aus einem hochwertigen Mischgut wieder aufgebracht. Durch die Erneuerung der Deckschichte wird die Griffigkeit der Fahrbahn wesentlich erhöht, sodass die Geschwindigkeitsreduktion auf 60 km/h bei schlechten Witterungsverhältnissen in Zukunft nicht mehr erforderlich sein wird.

Die Fräsarbeiten wurden von der Firma Kucher aus St. Pölten, die Asphaltarbeiten von der Firma Swietelsky AG aus Rudmanns in einer Bauzeit von zwei Arbeitstagen ausgeführt. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 80.000 Euro, welche zur Gänze vom Land NÖ getragen werden.