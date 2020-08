Er übernimmt jetzt die Bäckerei Klamert und investiert dafür über 100.000 Euro. Eröffnung ist am 11. September. Für Gerhard Klamert, der vor zwölf Jahren die Bäckerei und das Lebensmittelgeschäft von Alfred Koller übernommen hat, wird es ab September ruhiger. „Im Februar hat mich Gerhard Klamert informiert, dass er seine Bäckerei schließen wird und wir haben uns entschlossen, dieses Geschäft zu übernehmen“, betont Edwin Richter.

Karin Pollak Jeder kann Teil des Erfolges sein

In den letzten Monaten wurden die personellen Änderungen und die Modernisierung des Geschäftes geplant. „Es wird alles komplett erneuert, auch das Portal“, betont Richter. Innerhalb von nur zehn Tagen werden die örtlichen Firmen für ein „neues Geschäft“ sorgen. Eröffnet wird am 11. September.

Drei Mitarbeiterinnen werden für den Verkauf angestellt, eine davon übernimmt er von Klamert, ebenso den Fahrverkäufer.

Bioprodukte und Cafè halten Einzug

Die neue Zwettler Filiale wird mit Brot, Gebäck und Mehlspeisen von der Richter-Backstube in Bad Großpertholz beliefert. „Wir haben dafür unsere internen Arbeitsabläufe umstrukturiert und das Personal um zwei Mitarbeiter aufgestockt“, betont der innovative Bäckermeister. Die Belieferung der Bevölkerung in den Ortschaften im Bezirk Zwettl und Teilen des Gmünder Bezirkes mit Brot und Gebäck wird fortgesetzt. Ebenso werden die Zwettler Firmen – zu den Kunden zählen das Caritas-Tagesheim und Autohäuser – weiter beliefert.

„Das Jausengeschäft in Zwettl wird eine Herausforderung. Aber auch das schaffen wir. Das Geschäft ist dafür ab 5.30 Uhr offen.“ Edwin Richter wird auch Bioprodukte, die sich bei seinem Vorgänger in Zwettl großer Beliebtheit erfreut haben, weiter anbieten. „In dieser Woche erhalten wir die Zertifizierung. Die Bioprodukte gibt es dann in allen Filialen.“

Somit wird die lange Tradition der Bäckerei im Haus von Alfred Koller fortgesetzt. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen Nachfolger gefunden haben, der auch viel Mut zeigt, und hoffen, dass er von den Kunden gut aufgenommen wird“, betonen Gerhard und Margit Klamert. Der aus Sallingberg stammende Bäcker war seit seiner Lehre in Zwettl immer in diesem, wie er selbst betont „aussterbenden Gewerbe“ tätig. Vor zwölf Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit: „Bäcker ist mein Traumberuf, selbstständig sein aber keine Hetz. Mit den Auflagen wird es einem nicht leicht gemacht, auch der Preisdruck durch die Supermarktketten ist enorm.“

Durch die neue Filiale in Zwettl, in der auch Güter des täglichen Bedarfes angeboten werden und eine Cafè-Ecke Einzug hält, avanciert Edwin Richter zum „Großunternehmer“.

Große Nachfrage nach glutenfreien Produkten

In der Zentrale in Bad Großpertholz arbeiten 17 Mitarbeiter, in der Weitraer Filiale drei, ebenso in St. Martin. Dazu kommen die zehn Angestellten in der „Richter Glutenfreie Produktions GmbH“ in Grafenschlag. Hier werden glutenfreie Backwaren produziert, die bis nach Australien geliefert werden. Neben Brot und Gebäck werden glutenfreie Semmelwürfel und -brösel hergestellt.

Dafür wurde eine eigene Produktlinie geschaffen, die den Online-Handel boomen lässt. „Vor zwei Jahren haben wir einen Hollabrunner Betrieb übernommen und dessen Online-Shop eingegliedert. Seither bieten wir auch vegane, gluten-, lactose- und weizenfreie Burger und Pizzaböden für eine österreichische Pizzakette an.“