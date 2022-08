Bauernmarkt feierte 30-jähriges Jubiläum

Werbung

Ist das denn wirklich schon wieder so lange her? Der Bauernmarkt beim Kupferdachl feierte am Wochenende sein 30-jähriges Bestehen. Bürgermeister Franz Mold kam zur Feier und erzählte von der Entstehungsgeschichte.

Bereits im Jahr 1992 gab es mit dem Gründer des Bauernmarkes beim Kupferdachl, Erwin Müller, Gespräche zwischen Obmann Franz Pruckner, Landeskammerrat Franz Mold von der Bezirksbauernkammer Zwettl und den Direktvermarktern bezüglich der Gründung eines Bauernmarktes. Offiziell wurde er 1993 ins Leben gerufen und war damit der erste Bauernmarkt des Bezirkes Zwettl und sogar Niederösterreichs.

Begonnen wurde mit Obst und Gemüse, das Erwin Müller persönlich von den Direktvermarktern mit einem kleinen Lkw abholte. Jeden Donnerstag fuhr Müller mit dem Lautsprecherwagen und machte auf den Bauernmarkt aufmerksam. Es dauerte nicht lange, und dieser weitete sich auf 15 bis 20 Anbieter aus, die auch Geselchtes, Most, Käse, Schaf- und Pferdeprodukte anboten. Als Besonderheit war ein Messerschleifer mit seinem Standl dabei. 2003 wurde auch ein Bauernmarkt in Gmünd gegründet.

Durch das Ableben von Erwin Müller stagnierte der Bauernmarkt etwas, und auch die Mitbewerber in der Stadt und Umgebung machten sich bemerkbar, erzählt Hilda Müller. Seit 2019 bemühen sich Birgit und Andrea Rameder sehr, diesen Bauernmarkt wieder mit verschieden Aktivitäten zu beleben, wollen neue Vermarkter gewinnen und junge Leute ansprechen.

Franz Mold dankte den beiden Marktleiterinnen Birgit Hofer und Andrea Rameder sowie Wirt Andreas Heindl und wünschte alles Gute.

Beim Fest wurden auch drei Preise, natürlich bestehend aus Produkten der Direktvermarkter vom Bauernmarkt, verlost. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg, und für Stimmungsmusik sorgte „Der Berg Vagabund“.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.