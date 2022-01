Beliebteste Namen sind Tobias, Jonas und Sophia

Tobias, Jonas, Sophia und Emilia – sie haben gute Chancen, in wenigen Jahren „doppelt“ in der Schulklasse zu sitzen. Diese Namen waren im vergangenen Jahr die Spitzenreiter bei Neugeborenen in der Stadtgemeinde Zwettl.

Bei den Buben teilen sich Tobias und Jonas den ersten Platz. Beide Namen wurden 2021 beim Standesamtsverband Zwettl insgesamt 16 Mal verzeichnet. Beliebt waren auch Felix (15) und Paul (zwölf). Bei den Mädchen führt Sophia mit 13 Nennungen die Hitliste an, dicht gefolgt von Emilia (zwölf) und Hannah (elf).

Blickt man in der Statistik zurück, ist eine klare Trendwende erkennbar: So landete vor zehn Jahren im Standesamtsverband Zwettl bei den Buben Sebastian auf Platz eins, bei den Mädchen war Sarah am beliebtesten. Ganz anders das Bild vor drei Jahrzehnten: Ihren 30. Geburtstag feiern heuer viele Patricks (damals Platz eins mit 21), Stefans (20) und Dominiks (16) sowie etliche Julias (14), Lisas (13) und Tanjas (zehn).

Übrigens: Im abgelaufenen Jahr erblickten 76 Zwettler das Licht der Welt, davon 40 Burschen und 36 Mädchen.