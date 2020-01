Der Benefizverein Waldhausen hielt am 10. Jänner seinen Jahresrückblick beim Clubwirt Martin Huber in Rappoltschlag ab.

Obmann Klaus Neumüller und Organisator Willi Stöcklhuber begrüßten die Ehrengäste, die Vizebürgermeisterin von Arbesbach Veronika Stiedl, das Ehrenmitglied Kommerzialrat Karl Mörth und die Helfer des Vereines. Begonnen wurde mit zwei Ehrungen und der Überreichung einer Urkunde für Elfriede Freistetter und Ingrid Hackl, die 15 Jahre als Küchenverantwortliche bei den Veranstaltungen freiwillig und mit viel Herzblut dabei waren und ausgeschieden sind. Weiters gab es für mehrere Jugendliche einen Gutschein für ihr langes Mitwirken.

In seinem anschließenden Bericht erwähnte Stöcklhuber, dass bereits mehr als 300.000 Euro von den diversen Veranstaltungen und Spenden eingenommen wurden. Dieses Geld wird für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, in der Region verwendet. In den letzten beiden Monaten konnten bereits zehn Projekte unterstützt werden. An welche Personen dies Geld verteilt wurde und Informationen gibt es immer auf der Homepage www.benefizverein-waldhausen.at nachzulesen.

Organisatorisches und Einteilungen wurden bereits für den nächsten Waldviertler Advent, der am 21. November wieder in der Pfarrkirche Bad Traunstein stattfinden wird, besprochen. Neue Akteure wurden engagiert, die auch kostenlos für den Verein auftreten werden.

Auf Hochtouren laufen bereits die Vorbereitungsarbeiten für die 16. Benefizgala, am 21. März in der Mehrzweckhalle in Waldhausen. Als Gäste werden auftreten: Monika Martin, Melissa Naschenweng, Sandra Schmidt, Melanie Etzenstorfer und das beliebte Huber Wirt Trio mit Martin, Hermann und Gerhard. Karten gibt es bereits ab Ende Jänner in den Gemeinden Arbesbach und Waldhausen, Sparkasse Zwettl und in den Gasthäusern Clubwirt Martin Huber-Rappoltschlag und Wagner-Obernondorf. Anfragen können bei Willi Stöcklhuber unter 0664-88972636 getätigt werden.