Betriebsübergabe: Heinz Schierhuber zieht sich zurück

Werbung

Im Rahmen der Firmenweihnachtsfeier in Salingstadt letzte Woche hat sich Transportunternehmer Heinz Schierhuber von seinen Mitarbeitern verabschiedet. Im Februar wird er seinen 65. Geburtstag feiern und mit 1. März in Pension gehen.

„Für mich war es immer klar, dass ich in Pension gehe“, so Schierhuber. „Ich habe noch viel vor in meinem Leben, und dazu brauche ich den Kopf frei und auch Zeit.“ Ein Ziel etwa sei, gemeinsam mit seiner Frau, die auch gerne wandert, Teile des Jakobsweges zu gehen, streckenweise auch mit dem Rad, und sich gemeinsam Mittel-Europa anzusehen. Italien, Deutschland und auch Tschechien kenne er noch zu wenig.

Das Unternehmen mit 35 Mitarbeitern und 22 Lkws wird sein Neffe Josef Dominik Schierhuber übernehmen. Er gründete eine Gesellschaft m.b.H. mit seiner Schwester Olivia Schierhuber und wird als geschäftsführender Gesellschafter den Betrieb leiten.

Josef Dominik Schierhuber (35) ist gelernter Kfz-Techniker und seit seinem 21. Lebensjahr im Unternehmen. Er begann als Techniker in der Werkstatt und führte auch Sondertransporte oder Sondertransportbegleitungen durch. Von 2014 bis 2016 holte er sich viel Erfahrung bei der ÖAMTC-Pannenhilfe in der technischen Problemlösung und ist seit 2016 Fuhrparkleiter im Transportunternehmen.

2016 legte er bereits die Konzessionsprüfung für das Güterbeförderungsgewerbe ab. „Ich bin in diesem Gewerbe groß geworden, weil mein Vater Josef ja seit den 1970er-Jahren im Betrieb mit Lkw unterwegs ist, und es ist meine Leidenschaft. Ich will das Unternehmen gerne weiterführen als regionaler Arbeitgeber mit regionalen Partnern“, so Josef Dominik Schierhuber. Im Unternehmen arbeiten viele Familienmitglieder, seit heuer auch Josef Dominiks Schwester Julia (Buchhaltung) und Bruder David in der Werkstätte.

Transportunternehmen beruht auf Anzeige 1967

Heinz Schierhuber war viele Jahre im Bezirksstellenausschuss der Wirtschaftskammer Zwettl und in der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe aktiv tätig und ist seit 1989 Prüfer bei Konzessionsprüfungen für das Güterbeförderungsgewerbe. Anne Blauensteiner bedankte sich bei ihm für seinen Einsatz im Interesse der NÖ Wirtschaft.

Nach der Matura an der Handelsakademie Horn (1979) war er im Außendienst bei der Privatbrauerei tätig, 1982 wechselte er in den Betrieb seines Vaters Josef Schierhuber. „Die ganzen 40 Jahre waren schwierig, es gab viele Aufs und Abs.“ Dabei waren „Schwierigkeiten“ 1967 der Anlass zur Gründung eines Transportunternehmens.

Heinz Schierhuber: „Mein Vater heiratete ins Gasthaus der Familie meiner Mutter ein und betrieb einen Baustoff-Handel. Da wurde er oft gebeten, Fuhren mit seinem Lkw zu übernehmen, und wurde deshalb angezeigt. So hat er die Konzessionsprüfung gemacht und das Transportunternehmen gegründet.“ Das Tansportunternehmen bedient heute hauptsächlich Europa.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.