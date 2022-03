Bezirkshauptmann Michael Widermann: Viele Fragen zur Städteplanung

Werbung

NÖN: Manchmal führen Neubauten in Stadtkernen zu heftigen öffentlichen Diskussionen. Darf die Bevölkerung bei diesen Projekten mitsprechen?

Michael Widermann: Grundsätzlich ist eine Mitwirkung der Öffentlichkeit im Bauverfahren nicht vorgesehen.

Allfällige öffentliche Schutzinteressen sind von der Behörde von Amts wegen wahrzunehmen. Sonst sind im Bauverfahren nur die Anrainer als Parteien zum Schutz ihrer subjektiven Rechte am Verfahren beteiligt.

Oft fällt das Wort Ensembleschutz. Was bedeutet es?

Widermann: Ensembleschutz bedeutet, dass das äußere Erscheinungsbild mehrerer Gebäude geschützt wird, und Neubauten müssen so geplant werden, dass sie sich in das Ensemble einfügen. Eines der bekanntesten Beispiele dafür sind die Sgraffitohäuser am Hauptplatz in Retz.

Wenn statt alter Häuser ein Geschäft gebaut werden soll, wird vom Flächenwidmungsplan gesprochen. Was bedeutet dieser?

Widermann: Flächenwidmungsplan ist eine Verordnung und wird so wie der Bebauungsplan von der Gemeinde beschlossen, dafür ist Stimmenmehrheit notwendig. Wenn der Beschluss rechtsgültig zustande gekommen ist, ist dieser bindend, auch für jene, die nicht damit einverstanden sind. Da gilt dann etwa, dass in einem reinen Wohngebiet keine Industriebauten errichtet werden dürfen.

Also hat die Öffentlichkeit kein Mitspracherecht, wenn statt alter Häuser ein sehr modernes errichtet wird? Gilt da nicht der Denkmalschutz?

Widermann: Diese Frage ist im Denkmalschutzgesetz geregelt. Hier gibt es einerseits Gebäude, die schon kraft Gesetzes unter Denkmalschutz stehen, wie viele öffentliche Gebäude. Private Häuser unterliegen dem Denkmalschutzgesetz nur dann, wenn sie vom Bundesdenkmalamt nach einem entsprechenden Verfahren durch Bescheid unter Denkmalschutz gestellt wurden. Das wird dann der Fall sein, wenn ein Gebäude besonders alt und selten ist. Ist für ein auch altes Haus keine Unterschutzstellung erfolgt, kann der Eigentümer grundsätzlich frei darüber verfügen.

Also Hausbesetzungen sind demnach unrechtmäßig?

Widermann: Wenn die Gegner eines Projektes ein Gebäude besetzen, greifen sie dadurch ohne Zustimmung und gegen den Willen des Eigentümers in seine privaten Rechte ein, was auf jeden Fall eine Besitzstörung darstellt. Der Eigentümer kann dann sogar bei der Behörde die Auflösung der Aufsetzung unter Berufung auf das Sicherheitspolizeigesetz beantragen.

Viel kritisiert wegen ihres „unschönen“ Aussehens werden Parkgaragen.

Widermann: Die Menschen, die in der Stadt wohnen, benötigen auch Parkplätze – die öffentlichen Parkplätze genügen da schon lange nicht mehr. Ob hier Garagen im Erdgeschoß oder eine Tiefgarage oder gar ein eigenes Parkhaus in der Nähe geschaffen werden, ist einerseits eine Planungsfrage, bei der sicher das Ortsbild zu berücksichtigen ist, und andererseits eine wirtschaftliche Frage.

Welche Gebäude sind noch geschützt, gelten als „historisch wertvoll“?

Widermann: Nach der Definition im Denkmalschutzgesetz gelten Gebäude dann als schützenswert, wenn sie insbesondere aufgrund ihres Alters einen wertvollen Baustil repräsentieren oder wenn sie einen Baustil darstellen, der sehr selten ist. Dann kann theoretisch ein solches Gebäude vom Bundesdenkmalamt unter Denkmalschutz gestellt werden, aber auch eine ganze Gebäudegruppe. Das gilt selbstverständlich auch für andere kunstvolle Bauwerke, wie z. B. Pestsäulen oder alte Brunnen.

Wann geht ein Bauprojekt an die Bezirkshauptmannschaft?

Widermann: Dann, wenn z. B. ein Einkaufszentrum in dieses Gebäude hineinkäme – das wäre dann eine gewerbliche Betriebsanlage. Wenn diese nicht vom Gebäude getrennt werden könnte, dann bewilligen wir das Gebäude mit. Also ein Komplex, in dem gemischt gewerbliche Anlagen sind – dann ist dort auch die Gewerbebehörde fürs Bauverfahren zuständig.

