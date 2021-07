Bierbrauen mit der Kraft der Sonne .

In der Waldviertler Privatbrauerei Zwettl wird das Bierbrauen mit der Kraft der Sonne nun in die Tat umgesetzt. Karl Schwarz und sein Team gehen mit dem „home-made“ Strom den nächsten Schritt in Richtung Ökologisierung: Die RWA Solar Solutions hat für die Privatbrauerei Zwettl auf dem Dach der Vollgut-Lagerhalle auf einer Fläche von 1.650 m² um die 980 Solar-Paneele geplant und errichtet.