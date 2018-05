In der Wirtschaftskammer Zwettl drehte sich auf Einladung der Privaten Mittelschule alles um „Digital Genial“.

Bildungskongress: Zukunft mit Siri & Co. .

Alexa, Siri und Cortana werden zu Gesprächspartnern, eine Analyse der Gesundheit wird mittels digitalem Armband bewältigt: Der erste Waldviertler Bildungskongress „Digital Genial“ fand am 17. Mai statt. Über 100 Personen nahmen daran teil.Er wurde von der Privaten Neuen Mittelschule (PNMS) gemeinsam mit dem Wirtschaftsforum Waldviertel und vielen Partnern, wie der WKNÖ in der Zwettler Wirtschaftskammer veranstaltet.

„1981 meinte Bill Gates, dass wir nie mehr als 640 Kilobyte Speicher brauchen würden. Heute hat jeder von uns einen Minicomputer, der viel mehr als nur 640 Kilobyte Speicher hat. Die technische Entwicklung schreitet so rasch voran, dass sogar Visionäre wie Bill Gates groben Fehleinschätzungen unterlagen“, eröffnete der IT-Administrator der PNMS, Martin Stadler, den Kongress.

„Werden wir in Zukunft Maschinen mehr vertrauen als dem Menschen?“, fragte Schulleiter Gerhard Uitz. In einer sich immer rascher verändernden Gesellschaft sei vielleicht gerade die Veränderung die einzige Konstante. „Schulen prägen die Gesellschaft, denn sie prägen die nächste Generation.“

„Digitalisierung wird Welt auf Kopf stellen“

Christof Kastner, Obmann des Wirtschaftsforums, meinte, dass die Digitalisierung eines der drei Themen sei, die die Welt auf den Kopf stellen werden: „Wir haben nur eine Ressource in Österreich und in Europa. Und das sind wir Menschen.“

Generaloberin Franziska Bruckner betonte als Vertreterin des Schulerhalters, dass Wissen immer mehr wachse und sich immer rasanter verändere. Man müsse heute traditionelle Lernmodelle überdenken. Umso wichtiger sei es aber, den jungen Menschen gesamtheitlich in seiner Persönlichkeit zu fördern. Bildungsmanager Alfred Grünstäudl forderte, dass auch Eltern das Ihre zur Entwicklung ihrer Kinder beitragen.

„Machen wir uns nichts vor: Wie Bill Gates und andere Visionäre werden sicher auch wir Fehleinschätzungen der Zukunft unterliegen. Die Lösung ist nicht, Schülern Laptops in die Hand zu drücken. Sie müssen verstehen, wie die Entwicklungen funktionieren und wie die Algorithmen im Hintergrund ablaufen“, betonte Bildungsdirektor Johann Heuras, der sich sehr stolz auf die PNMS zeigte.

WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl betonte, dass Eltern schauen müssten, welchen Rohdiamanten sie haben und verwies dabei einmal mehr auf den Begabungskompass.

Vorträge zur Digitalisierung wurden den ganzen Tag über geboten. Ein Highlight war die Präsentation der Hololens (ein Helm zum Eintauchen in virtuelle Realität) der Firma Microsoft, die mittels Livestream auch für Besucher zu sehen war. Am Nachmittag waren Vertreter der Wirtschaft am Zug, wo Christof Kastner zum Digitalen Handel, Yves Suter von Hartl Haus zur Digitalen Industrie und Ernst Wurz von der Firma Pollmann zum Thema Hightech/Produktion sprachen. Suter betonte dabei, dass man die Kinder mit Selbstvertrauen ausstatten müsse, damit sie ihr Berufsleben erfolgreich gestalten können.