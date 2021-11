Blinde und Sehbehinderte: „Wir sehen einfach anders“

Regentropfen an der Fensterscheibe, durch die eine Frau ins Freie blickt. Trotzdem fragt sie ihren Sprachassistenten, wie das Wetter heute ist. Er reagiert: „Derzeit gibt es vereinzelte Schauer.“ Sie zieht sich eine Regenjacke an. Der Werbespot zeigte einen Nutzen von Sprachassistenten, den kaum jemand sieht: „Manche von uns nutzen solche Assistenten sehr gerne“, sagt Marion Wally. Sie hat vor zwei Jahren in Zwettl eine Selbsthilfegruppe für Blinde und Sehbehinderte gegründet, so richtig gestartet sind die Treffen coronabedingt aber erst vor kurzem. Obwohl es eine überraschende Diagnose war, die Marion Wallys Leben auf den Kopf gestellt hat: Mit der Selbsthilfegruppe will sie anderen Mut machen. Sie sprach mit der NÖN über das Sehen und Gesehen-Werden.

Problem: nächste Gruppe erst in Wien

Vor vier Jahren hat Marion Wally die Diagnose einer fortschreitenden Augenerkrankung erhalten. „Dann habe ich festgestellt, dass ich Fragen hatte, die mir nur andere Betroffene beantworten können“, sagt sie. Das Problem: Der Kontakt zu Betroffenen war anfangs nur in Wien möglich – auf Dauer eine große Distanz. Bald hat sich die Idee zur eigenen Selbsthilfegruppe entwickelt. „Ich habe gewusst, dass ich im Waldviertel nicht die Einzige bin, die das betrifft“, erzählt Marion Wally. Mithilfe des Blindenverbandes Wien, Niederösterreich, Burgenland habe sie sowohl die Vernetzung zu anderen als auch den Aufbau der Gruppe geschafft. Aktuell hat die Gruppe sieben Mitglieder, quer durch alle Altersgruppen. „Mir ist wichtig, dass sich Leute aus dem ganzen Waldviertel angesprochen fühlen. Zu uns kann jeder kommen: Betroffene und Angehörige“, sagt sie. Es brauche Zeit, bis man die Situation annehmen könne. „Aber so unterschiedlich unsere Geschichten sind: Es gibt ein grundsätzliches Verständnis für die Herausforderungen der anderen.“

Zähneputzen, Anziehen, Kochen. All diese Dinge musste Marion Wally mit fortschreitendem Verlust der Sehkraft erst wieder neu lernen. Sie erzählt: „Streifenfreie Fenster bekomme ich nicht mehr hin. Es stört mich aber auch nicht so sehr, weil ich es ja nicht mehr sehe.“ Wieder muss sie über ihre Art des Humors lachen. Allgemein kann sie inzwischen über viele alltägliche Herausforderungen schmunzeln. Aber nicht über alle. Ist es nicht eine immense Herausforderung, wenn die Sehkraft schwindet? „Das ist es, ehrlich gesagt. Ich habe auch meine schlechten Tage“, sagt Wally. Oft sind es nur vermeintliche Kleinigkeiten, die große Auswirkungen haben können: Wenn beim versehentlichen Runterschmeißen des Lieblingsglases doch ein bisschen mehr zerbricht. Oder wenn das Überdosieren des Waschmittels auch das innerliche Fass zum Überlaufen bringt. „Aber wo ich persönlich wirklich an meine Grenzen gestoßen bin, war die Art und Weise, wie manchmal mit Behinderten umgegangen wird. Auch von Ämtern, Behörden und Gutachtern“, sagt sie: „Mitgefühl finde ich toll, Mitleid eher weniger.“ Hilfe anzubieten sei wichtig – aber auch die Akzeptanz, wenn sie abgelehnt wird.

Die Kennzeichnung ist auch ein Schutz

Wenn Marion Wally das Haus verlässt, dann üblicherweise gut gekennzeichnet. Ein gelber runder Button mit drei schwarzen Punkten drauf ist das Minimum. Dazu meistens noch der Stock zur besseren Orientierung. „Andere Leute sollen auch die Chance haben, zu reagieren“, sagt sie. Die Kennzeichnung habe sicher zwei Seiten – sei aber definitiv ein wichtiger Schutz für Betroffene und auch für ihr Umfeld, meint Wally: „Mir ist aufgefallen, dass viele mit der Kennzeichnung nichts mehr anfangen können.“ Bei Betroffenen habe sie umgekehrt auch schon mal Scham über die Behinderung mitbekommen: „Ich bin der Meinung, es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. Ich würde mir wünschen, dass die Leute mutig sind und dazu stehen.“ Das und bessere Angebote im öffentlichen Verkehr: „Das würde uns deutlich mehr Selbstbestimmung ermöglichen.“

2018 war sie zu Schulungszwecken bei RISS (Rehabilitation und Integration für späterblindete und sehbehinderte Personen) in Linz und kann Erfahrungen von dort nun auch in die Selbsthilfegruppe einfließen lassen. Ihr nächstes Ziel ist das Erlernen der Brailleschrift. Während sich Wallys Sehvermögen stetig ändert, sind andere Betroffene seit Geburt blind. Die Unterschiede zu beschreiben, traue sie sich nicht zu, sagt sie. Nur so viel aus ihrer eigenen Erfahrung: „Wenn ich im Laufe meines Lebens gesehen habe, habe ich Erinnerungen daran und weiß, wie schön etwas ausgesehen hat.“ Marion Wallys Geschichte berührt, und spätestens ab diesem Punkt wird klar, dass die Sehkraft nicht selbstverständlich ist. Vielleicht könnte auch das zu einem respektvolleren Umgang beitragen. „Wir sind einfach Menschen, die anders sehen“, sagt sie.

Was sie im Alltag ganz besonders vermisst, sei das Lesen. In den vergangenen Jahren hat Marion Wally in Hörbüchern eine – wenn auch nicht ganz ebenbürtige – Alternative gefunden. Aber ein Sprachassistent wie jener aus dem Werbespot sei nichts für sie.