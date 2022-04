Britta Kurz hat den richtigen Platz gefunden

Werbung

Britta Kurz liebt den Kontakt mit Menschen. Damit ist sie auch am richtigen Platz, wenn sie im Stift Zwettl in leitender Funktion für den Tourismus arbeitet. Wenngleich die Jahre mit Corona eine schwere Zeit waren. „2020 kamen viele Einzelbesucher, als sie damals nicht ins Ausland konnten“, erinnert sie sich. 2021 gingen die Busreisen allmählich wieder los, aber unter schwierigen, manchmal schwer zu verstehenden Bedingungen: „Wenn 30 Gäste in einem Bus anreisten, musste ich sie für die Stiftsführung laut Vorschrift in Sechsergruppen einteilen und mit fünf Führerinnen losschicken“, erzählt Britta. „Danach stiegen alle in den gemeinsamen Bus und reisten weiter.“ Doch momentan steigt die Nachfrage nach Besichtigungen des Stiftes wieder deutlich an. Und mit dem Konzertfestival „Zusammenspiel“, das Anfang Juli stattfindet, lockt ein ausgewähltes Programm.

Auffallend ist die korrekte Aussprache der engagierten Touristikerin. Sie stammt aus der Nähe von Ratzeburg, circa 40 Kilometer von der Ostsee entfernt, damals 800 Meter vor der Grenze zur DDR.

Mit dualer Ausbildung zum Erfolg

Die Eltern führten eine Landwirtschaft, wo die vier Kinder fleißig mitgeholfen haben. 1987 legte Britta das Abitur ab. Dann leistete sie drei Jahre lang praktischen Dienst in der Zollverwaltung Hamburg und studierte parallel dazu in Münster. Diese duale Ausbildung schloss sie als Diplom-Finanzwirtin ab.

Und wieso hat es Britta nach Niederstrahlbach „verschlagen“? „Ich war in einer Volkstanzgruppe aktiv. Wir wurden 1989 zu einem Treffen in Jičin, Tschechien, eingeladen, wo auch die Gruppe aus Jahrings dabei war“, berichtet sie schmunzelnd. „Ich lernte meinen Mann Erwin kennen. 1991 haben wir geheiratet.“ Die beiden haben drei tüchtige Kinder: Julia, Lehrerin an der Neuen Mittelschule in St. Aegyd am Neuwalde, Silvia, Krankenschwester und Heimbetreuerin mit Palliativausbildung im St. Anna Kinderspital, und Christopher, Maurer und Schalungsbauer, der momentan an der interessanten Baustelle Landstraße 53 in Zwettl arbeitet.

Britta war Obfrau des Dorferneuerungsvereins Niederstrahlbach, wo ihr harte Prüfungen wie das Hochwasser 2002 begegneten, aber auch besondere Auszeichnungen, wie die der schönsten Kleinstgemeinde Niederösterreichs 2004. Privat war sie dadurch stark gefordert, dass ihr Mann schwer erkrankte. Die Landwirtschaft war nur so zu schaffen, dass die Kinder eifrig mithalfen. 2005 ergab sich für Britta Kurz die Möglichkeit, im Stift Zwettl zu arbeiten. Heute pflegt sie neben dem Beruf ihren Garten und den Hund Sunny, der aus einem Tierheim stammt.

